Тинејџер напао мајку због дроге, тражио јој новац: ''Усисала си ми спид''

Општински прекршајни суд казнио је Загрепчанина (18) са 300 евра и забраном приласка мајци, након што је ухапшен због насиља у породици, односно напада и пријетњи.
Случај се догодио 3. јануара, када је тек пунољетни тинејџер, трагајући за пакетићем дроге по својој соби у стану у Загребу, изгубио контролу. Бијесан је ушао у мајчину спаваћу собу и од ње, због нестале дроге, затражио 200 евра, вичући: “Усисала си ми спид”.
Затим је умјесто 200 почео да тражи 300 евра, пријетећи мајци да ће поразбијати све по кући. Уједно је над њом примијенио и физичку силу тако што ју је повукао за косу, ухватио за десну руку и узео јој телефон из руке. Након тога ју је истјерао из спаваће собе и закључао се у њеној соби, гдје је претурао по новчанику. По соби је испревртао ствари, а на крају узео кључеве од стана и изашао напоље.
Престрављена жена је потом позвала полицију, која је ухапсила тинејџера, испитала и пријавила због кршења члана 10. Закона о заштити од насиља у породици. Општински прекршајни суд му је затим изрекао новчану казну од 300 евра, а како је провео један дан у притвору, од казне му је одузето 40 евра, па му остаје да плати још 260 евра до почетка фебруара.
Суд му је уједно изрекао и заштитну мјеру лијечења од зависности од дроге у трајању од 10 мјесеци, те ће, сходно томе, бити упућен надлежном органу, а уколико се мјере не буде придржавао, пријети му најмање 10 дана затвора. На суду се, међутим, и сам обавезао да ће се подвргнути лијечењу од алкохолизма.
Тинејџеру је одређена још једна мјера: не смије да се приближи мајци (45) на мање од 100 метара, гдје год се она налазила, нити смије да је узнемирава или уходи. Полицајци ће контролисати да ли се придржава изречених мјера.
