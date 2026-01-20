Logo
Large banner

Тинејџер напао мајку због дроге, тражио јој новац: ''Усисала си ми спид''

Извор:

Јутарњи.хр

20.01.2026

07:50

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Општински прекршајни суд казнио је Загрепчанина (18) са 300 евра и забраном приласка мајци, након што је ухапшен због насиља у породици, односно напада и пријетњи.

Случај се догодио 3. јануара, када је тек пунољетни тинејџер, трагајући за пакетићем дроге по својој соби у стану у Загребу, изгубио контролу. Бијесан је ушао у мајчину спаваћу собу и од ње, због нестале дроге, затражио 200 евра, вичући: “Усисала си ми спид”.

snijeg poledica kolovoz

Друштво

Поледица на мостовима и прилазима тунелима

Затим је умјесто 200 почео да тражи 300 евра, пријетећи мајци да ће поразбијати све по кући. Уједно је над њом примијенио и физичку силу тако што ју је повукао за косу, ухватио за десну руку и узео јој телефон из руке. Након тога ју је истјерао из спаваће собе и закључао се у њеној соби, гдје је претурао по новчанику. По соби је испревртао ствари, а на крају узео кључеве од стана и изашао напоље.

Не смије да се приближи мајци на мање од 100 метара

Престрављена жена је потом позвала полицију, која је ухапсила тинејџера, испитала и пријавила због кршења члана 10. Закона о заштити од насиља у породици. Општински прекршајни суд му је затим изрекао новчану казну од 300 евра, а како је провео један дан у притвору, од казне му је одузето 40 евра, па му остаје да плати још 260 евра до почетка фебруара.

Ресторан

Свијет

Након вечере непријатно изненађење: Ресторан наплатио 20 евра за госта који није дошао

Суд му је уједно изрекао и заштитну мјеру лијечења од зависности од дроге у трајању од 10 мјесеци, те ће, сходно томе, бити упућен надлежном органу, а уколико се мјере не буде придржавао, пријети му најмање 10 дана затвора. На суду се, међутим, и сам обавезао да ће се подвргнути лијечењу од алкохолизма.

Тинејџеру је одређена још једна мјера: не смије да се приближи мајци (45) на мање од 100 метара, гдје год се она налазила, нити смије да је узнемирава или уходи. Полицајци ће контролисати да ли се придржава изречених мјера.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

Дрога

насиље у породици

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшен разбојник: Улетио у продавницу, ножем пријетио радници

Хроника

Ухапшен разбојник: Улетио у продавницу, ножем пријетио радници

3 ч

0
Трамп: Морамо да имамо Гренланд

Свијет

Трамп: Морамо да имамо Гренланд

3 ч

0
Жељезничка несрећа у Шпанији

Свијет

Број жртава у жељезничкој несрећи порастао на 40, проглашена тродневна жалост

3 ч

0
Трансплантација бубрега постала бесплатна у Русији

Здравље

Трансплантација бубрега постала бесплатна у Русији

3 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Мушкарац страдао у пожару, опушак цигарете запалио кревет

17 ч

0
У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

Регион

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

21 ч

1
Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

Регион

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

21 ч

0
Једно дијете страдало, друго повријеђено у стравичном пожару

Регион

Једно дијете страдало, друго повријеђено у стравичном пожару

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

37

На степеништу зграде пронађено тијело непознатог мушкарца

10

34

Ова 4 знака у фебруару лебде од среће

10

34

Адвокат открио шта ће се десити са судским поступком након смрти Мике Алексића

10

30

Клекнуо чим је изашао из мора: Полицајац запросио дјевојку послије пливања за Часни крст

10

29

Недалеко од Бањалуке чува се штап Светог Јована

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner