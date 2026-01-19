Logo
Large banner

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

Извор:

СРНА

19.01.2026

13:07

Коментари:

1
У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак
Фото: ATV

Петнаестогодишњи Лазар Ђоројевић први је данас допливао до Часног крста на језеру Крупац у Никшићу, у којем се надметало више стотина Никшићана.

Лазар је ученик првог разреда средње школе и ово му је први пут да на Богојављење учествује у пливању за Часни крст, које је организовала Црквена општина Никшић Епархије будимљанско-никшићке.

horoskop

Занимљивости

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

Богојављенско пливање организовано је и на ријеци Морачи у Подгорици, гдје је побиједио Сава Туровић.

Међу пливачима је најстарији био седамдесетшестогодишњи Веселин Мугоша, а најмлађи Радомир Милић од пет година.

У Подгорици се пливало на саставцима Рибнице у Морачу, гдје се окупио велики број грађана који су посматрали пливање за Часни крст.

За Часни крст на ријеци Лим данас се надметало 50 Бјелопољаца, међу којима је најбржи био Слађан Шћекић.

- Иако је било прилично хладно, пуно ми значи јер сам, Богу хвала, први допливао до Часног крста - рекао је Шћекић.

skunk anansie

Култура

Тјентиште експлодира у јулу: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini и Artan Lili прва имена Jelen OK Festa!!

Традиционално богојављенско пливање за Часни крст данас је организовано и на више локација у Будви, а први до крста у будванској марини стигао је млади ватерполиста Јован Радић, у конкуренцији више десетина пливача.

Пливање су у будванској марини организовали Црквена општина Будва - Храм Свете Тројице Стари град и Клуб спортских риболоваца.

Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају Богојављење, празник крштења Исуса Христа на ријеци Јордан.

Живко Бакић

Хроника

Испливали језиви детаљи: Бакић поруком намамљен у шуму, па ликвидиран

Богојављење је један од највећих хришћанских празника, јер се сматра да су се у тренутку крштења први пут заједно појавили Отац, Син и Дух Свети, чиме је први пут објављена тајна Свете Тројице који су постали симбол вјере.

Подијели:

Тагови:

Богојављење

Пливање за Часни крст

Podgorica

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Жељезничка несрећа у Шпанији

Свијет

Возови у тренутку судара јурили више од 200км/х

4 ч

0
Маска вирус прехлада жена болест

Здравље

Расте број обољелих: Пуне чекаонице пацијената са маскама

4 ч

0
Познато вријеме и мјесто сахране Мике Алексића

Сцена

Познато вријеме и мјесто сахране Мике Алексића

4 ч

1
Бх. метеоролози упозорили: Спремите се за дебеле минусе и преокрет

Друштво

Бх. метеоролози упозорили: Спремите се за дебеле минусе и преокрет

4 ч

0

Више из рубрике

Једно дијете страдало, друго повријеђено у стравичном пожару

Регион

Једно дијете страдало, друго повријеђено у стравичном пожару

5 ч

0
Ледено јутро у Црној Гори: Измјерено -22 степена

Регион

Ледено јутро у Црној Гори: Измјерено -22 степена

7 ч

0
Жена затекла хорор у кревету: Погледао ме и рекао, не мичи се

Регион

Жена затекла хорор у кревету: Погледао ме и рекао, не мичи се

8 ч

0
Упали старици у кућу, везали је и брутално тукли

Регион

Упали старици у кућу, везали је и брутално тукли

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

51

Ана се прекрстила и скочила у воду на Богојављење, а онда хорор: Дјеца вриште док нестаје под ледом

16

45

Познато гд‌је и када ће бити сахрањен Мирослав Мика Алексић

16

35

Данска одговара Трампу, шаљу војску

16

29

Човић-Пленковић: Сарадња на европским реформама и енергетској диверзификацији

16

20

Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner