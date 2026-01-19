У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

Извор:
СРНА
19.01.2026
13:07
Коментари:1
Петнаестогодишњи Лазар Ђоројевић први је данас допливао до Часног крста на језеру Крупац у Никшићу, у којем се надметало више стотина Никшићана.
Лазар је ученик првог разреда средње школе и ово му је први пут да на Богојављење учествује у пливању за Часни крст, које је организовала Црквена општина Никшић Епархије будимљанско-никшићке.
Богојављенско пливање организовано је и на ријеци Морачи у Подгорици, гдје је побиједио Сава Туровић.
Међу пливачима је најстарији био седамдесетшестогодишњи Веселин Мугоша, а најмлађи Радомир Милић од пет година.
У Подгорици се пливало на саставцима Рибнице у Морачу, гдје се окупио велики број грађана који су посматрали пливање за Часни крст.
За Часни крст на ријеци Лим данас се надметало 50 Бјелопољаца, међу којима је најбржи био Слађан Шћекић.
- Иако је било прилично хладно, пуно ми значи јер сам, Богу хвала, први допливао до Часног крста - рекао је Шћекић.
Традиционално богојављенско пливање за Часни крст данас је организовано и на више локација у Будви, а први до крста у будванској марини стигао је млади ватерполиста Јован Радић, у конкуренцији више десетина пливача.
Пливање су у будванској марини организовали Црквена општина Будва - Храм Свете Тројице Стари град и Клуб спортских риболоваца.
Српска православна црква и вјерници данас обиљежавају Богојављење, празник крштења Исуса Христа на ријеци Јордан.
Богојављење је један од највећих хришћанских празника, јер се сматра да су се у тренутку крштења први пут заједно појавили Отац, Син и Дух Свети, чиме је први пут објављена тајна Свете Тројице који су постали симбол вјере.
