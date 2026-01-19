Logo
Возови у тренутку судара јурили више од 200км/х

19.01.2026

Жељезничка несрећа у Шпанији
У жељезничкој несрећи у Шпанији погинуло је 39 људи, а према најновијим сазнањима, у тренутку судара возови су јурили брзином од око 200 километара на час.

Оба воза су у тренутку судара возила брзином од око 200 км/х, рекли су извори из шпанског Министарства саобраћаја за Скај Њуз.

Воз који је први исклизнуо с шина, возио је 204 км/х, док је други воз јурио око 209 км/х.

До судара је дошло у мање од 30 секунди откад је први излетио са шина.

