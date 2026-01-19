Возови у тренутку судара јурили више од 200км/х

Извор:
Индекс
19.01.2026
12:53
Коментари:0
У жељезничкој несрећи у Шпанији погинуло је 39 људи, а према најновијим сазнањима, у тренутку судара возови су јурили брзином од око 200 километара на час.
Оба воза су у тренутку судара возила брзином од око 200 км/х, рекли су извори из шпанског Министарства саобраћаја за Скај Њуз.
Здравље
Расте број обољелих: Пуне чекаонице пацијената са маскама
Воз који је први исклизнуо с шина, возио је 204 км/х, док је други воз јурио око 209 км/х.
До судара је дошло у мање од 30 секунди откад је први излетио са шина.
The Deadliest 🚂 CRASH since 2013 happened last night 😔 High speed Train from Málaga (Fish Salting Place) to Madrid (Water Source) derailed near ADAMUZ (1st MAN) Spain, collided with train going to HUELVA (Fortress of Baal). 39 passed on, 122 injured. As I said 19 days ago in my… https://t.co/awG6dR6NnY pic.twitter.com/5fkJS0B3IK— Jacob Israel (@JacobIsrael71) January 19, 2026
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму