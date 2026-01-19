Logo
Бх. метеоролози упозорили: Спремите се за дебеле минусе и преокрет

АТВ

19.01.2026

12:38

Бх. метеоролози упозорили: Спремите се за дебеле минусе и преокрет
У ноћи на уторак (20.01.) мање облачности изнад наших крајева, па ће тако бити јачег мраза у већини мјеста.

Јутарња температура у уторак од -18 до -6, на југу до -1. На сјеверозападу Босне и локално по котлинама задржаће се ниска облачност или магла и током ноћи на уторак па би ту изостали неки већи минуси, саопштили су из БХ Метео.

У уторак током дана претежно сунчано вријеме и мало топлије него у понедјељак. Послијеподне и навече са југа постепено наоблачење.

Богојављење, литургија

Бања Лука

Званичници Српске дочекали богојављенску литију

Наоблачење ће у сриједу (21.01.) донијети слабе и локалне падавине Херцеговини, југозападу и западу Босне. Киша, на планинама снијег. У осталим дијеловима у сриједу углавном суво и претежно облачно, ријетко гдје уз коју кап кише/ледене кише или мало снијега на планини.

Дневна температура у уторак и сриједу -1 до 4, на југу до 10. У сриједу ујутро мало топлије него у уторак ујутро, али и даље хладно уз минусе у већини мјеста.

Ауто

Ауто-мото

Који половњаци су били најтраженији прошле године?

Од четвртка (22.01.) па до недјеље (25.01.) креће утицај јужине и прилив топлијег и влажнијег ваздуха са југозапада. Преовладаваће већином претежно облачно и нестабилно вријеме уз локално кишу. Више падавина у Херцеговини, на југозападу и западу Босне. На сјеверу, сјевероистоку и истоку Босне уз повремено сунчане периоде.

Вјетар ће окренути на јужни смјер, дуваће локално и повремено умјерене јачине, на планинама уз јаке ударе.

Од четвртка топлија јутра и дани. Ујутро температуре већином око нуле или који степен у плусу. Дневна температура 5 до 11, локално до 14, саопштено је из БХ Метео.

Вријеме

Временска прогноза

