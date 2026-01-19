Logo
Large banner

Враћа нам се снијег, познато и када

Извор:

АТВ

19.01.2026

09:03

Коментари:

0
Враћа нам се снијег, познато и када
Фото: Tanjug / AP / Petr David Josek

Данас ће у Босни бити умјерено, а понегдје и претежно облачно вријеме. По котлинама и уз ријечне токове са маглом и ниским облацима.

Сунчано у Херцеговини, југозападу Босне и на планинама.

Шпанија жељезничка несрећа-19012026

Свијет

Колапс након тешке несреће: Поремећен саобраћај више од 200 возова

Вјетар је слаб источног и сјевероисточног смјера. Највиша дневна температура углавном између -3 и 2, на југу земље од 9 до 12 степени.

У уторак, 20.01.2026., у сјеверним подручјима Босне ниска облачност, а по котлинама у централним и источним подручјима дуготрајна магла. Претежно сунчано вријеме на подручју Херцеговине, југозападу Босне и на планинама. Вјетар слаб источног и сјевероисточног смјера. Јутарња температура већином између -8 и -3, на југу земље до 2, а највиша дневна температура углавном између -3 и 2, на југу земље од 8 до 11 степени.

wizzair pixabay

Бања Лука

Уводи се нова авио линија из Њемачке за Бањалуку

У сриједу, 21.01.2026, наоблачење са југа које ће у послијеподневним сатима условити слабу кишу на југу, а током ноћи на четвртак слаб снијег у источним, централним и западним подручјима. Вјетар слаб источног и сјевероисточног смјера. Јутарња температура већином између -8 и -3, на југу земље од 0 до 4, а највиша дневна температура углавном између -3 и 2, на југу земље од 6 до 9 степени.

У четвртак, 22.01.2026, у Босни и Херцеговини претежно облачно вријеме. Прије подне на југу слаба киша, а у осталим подручјима локално слаб снијег или сусњежица. Вјетар слаб јужног и југоисточног смјера. Јутарња температура већином између -3 и 2, на југу земље до 6, а највиша дневна температура углавном између 0 и 5, на југу земље до 10 степени.

Подијели:

Тагови:

Снијег

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ако вас ове ситуације нервирају, то је знак да сте натпросјечно интелигентни

Занимљивости

Ако вас ове ситуације нервирају, то је знак да сте натпросјечно интелигентни

4 ч

0
Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

Друштво

Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

4 ч

0
Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

Сцена

Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

4 ч

0
Богојављенска водица се никада не квари: Ево зашто је то тако

Занимљивости

Богојављенска водица се никада не квари: Ево зашто је то тако

4 ч

0

Више из рубрике

Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

Друштво

Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

4 ч

0
Хамид

Друштво

Сви гледају у трактор вриједног младића, а он слави жену која му је промијенила живот

4 ч

0
Данас сунчано уз малу до умјерену облачност

Друштво

Данас сунчано уз малу до умјерену облачност

5 ч

0
Отац Предраг Поповић објаснио коју грешку Срби најчешће праве на Богојављење: ''Није то трка!''

Друштво

Отац Предраг Поповић објаснио коју грешку Срби најчешће праве на Богојављење: ''Није то трка!''

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

20

Стевандић: Зашто посланици бјеже са гласања?

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner