Враћа нам се снијег, познато и када

Извор:
АТВ
19.01.2026
09:03
Коментари:0
Данас ће у Босни бити умјерено, а понегдје и претежно облачно вријеме. По котлинама и уз ријечне токове са маглом и ниским облацима.
Сунчано у Херцеговини, југозападу Босне и на планинама.
Свијет
Колапс након тешке несреће: Поремећен саобраћај више од 200 возова
Вјетар је слаб источног и сјевероисточног смјера. Највиша дневна температура углавном између -3 и 2, на југу земље од 9 до 12 степени.
У уторак, 20.01.2026., у сјеверним подручјима Босне ниска облачност, а по котлинама у централним и источним подручјима дуготрајна магла. Претежно сунчано вријеме на подручју Херцеговине, југозападу Босне и на планинама. Вјетар слаб источног и сјевероисточног смјера. Јутарња температура већином између -8 и -3, на југу земље до 2, а највиша дневна температура углавном између -3 и 2, на југу земље од 8 до 11 степени.
Бања Лука
Уводи се нова авио линија из Њемачке за Бањалуку
У сриједу, 21.01.2026, наоблачење са југа које ће у послијеподневним сатима условити слабу кишу на југу, а током ноћи на четвртак слаб снијег у источним, централним и западним подручјима. Вјетар слаб источног и сјевероисточног смјера. Јутарња температура већином између -8 и -3, на југу земље од 0 до 4, а највиша дневна температура углавном између -3 и 2, на југу земље од 6 до 9 степени.
У четвртак, 22.01.2026, у Босни и Херцеговини претежно облачно вријеме. Прије подне на југу слаба киша, а у осталим подручјима локално слаб снијег или сусњежица. Вјетар слаб јужног и југоисточног смјера. Јутарња температура већином између -3 и 2, на југу земље до 6, а највиша дневна температура углавном између 0 и 5, на југу земље до 10 степени.
Занимљивости
4 ч0
Друштво
4 ч0
Сцена
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму