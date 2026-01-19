Logo
Large banner

Ако вас ове ситуације нервирају, то је знак да сте натпросјечно интелигентни

Извор:

Курир

19.01.2026

08:59

Коментари:

0
Ако вас ове ситуације нервирају, то је знак да сте натпросјечно интелигентни

Према психолозима и осталим стручњацима, ако вас сљедеће свакодневне ситнице лако избаце из такта, могуће је да сте једноставно интелигентнији од просјека.

Ако се често изнервирате због наизглед баналних ствари, то би могло да има везе с начином на који ваш мозак функционише. Ситуације попут чекања у реду или покушаја читања упутства за слагање ормарића могу да изазову напетост и фрустрацију, чак и ако другим људима то уопште није проблем. Према психолозима и осталим стручњацима, ако вас сљедеће свакодневне ситнице лако избаце из такта, могуће је да сте једноставно интелигентнији од просјека.

Чекање у дугим редовима

Истраживање спроведено међу 1.000 потрошача, које је објавила компанија "Waitwhile", показало је да готово четвртина испитаника осјећа фрустрацију док чека у реду, што је знатан пораст у односу на 2023. годину.

marke novac KM

Друштво

Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

Људи који не подносе чекање често то доживљавају као губљење времена јер ум не може да им "мирује". Док се неки лако искључе и пусте мислима да лутају, високоинтелигентне особе стално размишљају о свему што би могле да раде умјесто чекања и траже начине како да убрзају процес, пише YourTango.

Људи који се хвале небитним стварима

Хвалисање око површних постигнућа може да изазове стрес јер такво понашање дјелује испразно и непотребно. Фокус је усмјерен на стваран напредак и смислен рад, па се енергија утрошена на самопромоцију доживљава као узалудна. Таква фрустрација произлази из потребе за садржајем и промјеном која има стварну вриједност.

Људи који не испуне оно што обећају

Када неко каже да ће нешто урадити, а затим то не уради, то изазива посебно јаку иритацију. Такво понашање ствара посљедице које често падају на леђа других, па ум аутоматски почиње да предвиђа додатне обавезе и проблеме. Осим практичних посљедица, разочарање произлази и из нарушеног повјерења.

Површни разговори

Површни разговори могу бити исцрпљујући јер ум тражи дубљу и смисленију размјену. Психотерапеуткиња Кејти Гилис истиче: "Неки људи се лако сналазе у површним разговорима, док другима он увијек дјелује непријатно, као да покушавају да ухвате ритам пјесме коју никад нису чули".

Људи који споро ходају

Људи који споро ходају могу да дјелују као ситна сметња, али у гужви изазивају јак осјећај фрустрације. Свјесност простора и сопственог кретања чини додатно успоравање посебно стресним. Немогућност да се прође или заобиђе препрека појачава осјећај заробљености и губитка контроле.

Превелика гужва и бука

Боравак у бучним и пренатрпаним просторима може бити изузетно исцрпљују јер мозак обрађује више стимулуса истовремено. Неуронаучник Хари Сринивасан објашњава: "Мозак није пасивни прималац света, већ стално повезује информације из вида, слуха, додира, кретања и времена како би проценио шта се догађа". Превелика количина информација брзо исцрпљује менталну енергију.

Игнорисање у разговору

Када нас други не укључују у разговор, то може да изазове осјећај невидљивости. Ум жели да учествује, поставља питања и надограђује тему, а изостанак те прилике ствара фрустрацију. Није ријеч о егу, већ о потреби за смисленом комуникацијом.

Јавни наступи

Јавни говор може да изазове јак стрес због притиска да порука буде исправно схваћена. Комуникацијски стручњак Ник Морган истиче: "Мало адреналина је добра ствар. Смиреност је прецијењена пред публиком, али циљ није узнемирити слушаоце". Ментална припрема и стално анализирање могућих сценарија чине такве ситуације изузетно исцрпљујућим.

Људи који стално касне

Кашњење се често доживљава као непоштовање туђег времена. Психијатар Нил Бартон објашњава: "Људи почињу да се нервирају јер кашњење одаје мањак поштовања и обзира". Повремена кашњења лакше се толеришу, али када постану образац, фрустрација се значајно појачава.

Људи који не могу да признати да нису у праву

Упорно одбијање признавања грешке изазива јаку непријатност. Постоји потреба да се грешка барем вербално призна, без драматизовања. Тврдоглаво инсистирање на нетачном ставу доживљава се као непотребно самосаботирање.

Присилно мултитасковање

Обављање више задатака истовремено може бити посебно стресно јер ум жели пуну усмјереност на једну ствар. Психолог Џеф Комер истиче: "Људи не обављају мултитаскинг добро, а они који мисле да га раде успешно, вјероватно се варају". Дељење пажње ствара осјећај неефикасности и менталног расула, преноси Курир.

Подијели:

Тагови:

psiholog

inteligencija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

Сцена

Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

4 ч

0
Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

Друштво

Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

4 ч

0
Богојављенска водица се никада не квари: Ево зашто је то тако

Занимљивости

Богојављенска водица се никада не квари: Ево зашто је то тако

4 ч

0
Ако сами себи уплаћујете допринос за пензију, ово никако не смијете урадити

Економија

Ако сами себи уплаћујете допринос за пензију, ово никако не смијете урадити

4 ч

0

Више из рубрике

Богојављенска водица се никада не квари: Ево зашто је то тако

Занимљивости

Богојављенска водица се никада не квари: Ево зашто је то тако

4 ч

0
Ови хороскопски знакови мисле да се свијет врти око њих

Занимљивости

Ови хороскопски знакови мисле да се свијет врти око њих

5 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Коме су звијезде наклоњене данас?

5 ч

0
Ноћ уочи великог празника: Неудате дјевојке вечерас треба да ставе огледало испод јастука

Занимљивости

Ноћ уочи великог празника: Неудате дјевојке вечерас треба да ставе огледало испод јастука

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

07

У пливању за часни крст учествовао и петогодишњак

13

07

Цјеновник цркве запалио мреже: Наплаћују опрост

13

04

Далибор Кајиш први допливао до Часног крста у Бањалуци

13

01

Најгоре снајке на свијету се рађају само у три знака хороскопа

12

59

Тјентиште експлодира у јулу: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini и Artan Lili прва имена Jelen OK Festa!!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner