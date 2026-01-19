Logo
Large banner

Богојављенска водица се никада не квари: Ево зашто је то тако

Извор:

Крстарица

19.01.2026

08:48

Коментари:

0
Богојављенска водица се никада не квари: Ево зашто је то тако

Многи вјерују да је у питању само лијеп народни обичај, али феномен који носи богојављенска водица оставља без ријечи чак и највеће скептике и љекаре који не могу да објасне њену трајност.

Шта кажу стари записи и искуства предака?

Није тајна да се у нашем народу ова вода чува као највећа драгоцјеност. Искуства наших бака, која се преносе са кољена на кољено, свједоче да ова вода има моћ да освјежи не само тијело, већ и дух. Према црквеном учењу, на дан Богојављења, Дух Свети силази и освећује сву воду на планети, дајући јој нетрулежност. Али, права истина лежи у нечему што нико не примјећује на први поглед, а што чини разлику између обичне воде и оне која исцјељује.

Жена

Регион

Жена затекла хорор у кревету: Погледао ме и рекао, не мичи се

Научници су често покушавали да демистификују ову појаву, тврдећи да босиљак или сребро којим се вода освећује дјелују као антибиотици. Међутим, како објаснити да богојављенска водица остаје свјежа и у пластичним флашама, без трунке сребра, чак и након десет година стајања у топлим просторијама?

Како се правилно користи?

Да би ова светиња имала прави ефекат на ваш дом и породицу, важно је знати како се она правилно употребљава. Ово није обична вода за пиће, већ духовни лијек који захтева поштовање и вјеру.

Ево шта традиција налаже:

Јутарњи ритуал: Пије се искључиво на празан стомак, прије доручка, уз молитву.

Заштита дома: Њоме се кропе просторије како би се отјерала негативна енергија и унио мир у кућу.

Помоћ болеснима: Вјерује се да умивање овом водом помаже код необјашњивих немира и физичких слабости.

Денвер - Шарлот

Кошарка

Дебакл Денвер Нагетса код куће

Мијешање са обичном водом: Довољна је једна кап да освешта литре обичне воде.

Мистерија која траје вијековима

Занимљиво је да се богојављенска водица никада не замути, не добије непријатан мирис и не таложи се, за разлику од обичне воде која би се у истим условима покварила за неколико недјеља. Ово „чудо природе“ заправо је подсјетник да постоје ствари које су изнад логике и рација.

То није само хемија, то је вјера на дјелу. Доказ да, када се материја сједини са духовним, настаје нешто неуништиво. Управо зато, свака кућа на Балкану чува ову воду као зјеницу ока, вјерујући да је она тихи чувар породичног здравља.

Подијели:

Тагови:

Богојављење

православље

обичаји

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминуо редитељ ''Краља лавова''

Култура

Преминуо редитељ ''Краља лавова''

24 мин

0
Хамид

Друштво

Сви гледају у трактор вриједног младића, а он слави жену која му је промијенила живот

24 мин

0
Да ли је боље туширати се ујутру или увече?

Здравље

Да ли је боље туширати се ујутру или увече?

33 мин

0
Упали старици у кућу, везали је и брутално тукли

Регион

Упали старици у кућу, везали је и брутално тукли

33 мин

0

Више из рубрике

Ови хороскопски знакови мисле да се свијет врти око њих

Занимљивости

Ови хороскопски знакови мисле да се свијет врти око њих

1 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Коме су звијезде наклоњене данас?

1 ч

0
Ноћ уочи великог празника: Неудате дјевојке вечерас треба да ставе огледало испод јастука

Занимљивости

Ноћ уочи великог празника: Неудате дјевојке вечерас треба да ставе огледало испод јастука

15 ч

0
Ови људи су прави срећници: У наредних неколико дана стиже им велики новчани добитак

Занимљивости

Ови људи су прави срећници: У наредних неколико дана стиже им велики новчани добитак

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

53

Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

08

53

Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

08

48

Богојављенска водица се никада не квари: Ево зашто је то тако

08

47

Ако сами себи уплаћујете допринос за пензију, ово никако не смијете урадити

08

43

Жена затекла хорор у кревету: Погледао ме и рекао, не мичи се

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner