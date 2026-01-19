Logo
Коме су звијезде наклоњене данас?

19.01.2026

07:44

horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Хороскоп за понедјељак, 19. јануар 2026. године. Прочитајте шта нам звијезде поручују данас.

Ован

Данас се фокусирајте на дугорочне циљеве и не трошите енергију на ситне расправе са сарадницима. У љубави вас очекује мирније поподне, док би слободни могли осјетити лептириће због некога кога сретну у шетњи. Пијте више воде.

Бик

Очекује вас прилив креативне енергије па је идеалан тренутак да се посветите хобију који сте запоставили. Партнер ће цијенити вашу пажњу, док слободни могу ући у занимљив флерт са неким ко је повезан са њиховим послом. Обратите пажњу на исхрану.

Близанци

Могућ је важан позив или вијест која ће вам промијенити планове за остатак дана. У вези је кључна отворена комуникација о плановима за будућност, а слободни ће сијати у већем друштву. Пронађите вријеме за тишину.

Рак

Данас је дан за одмор и повлачење у сопствени мир како бисте напунили батерије. Са партнером избјегавајте теме везане за финансије, док слободни могу очекивати неочекиван позив од старе симпатије. Чувајте грло.

Лав

Ваша харизма је на врхунцу, па искористите овај дан за преговоре или остављање доброг првог утиска. Заузети ће уживати у романтичној атмосфери, а слободни би могли упознати некога ко ће их фасцинирати интелигенцијом. Смањите кофеин.

Дјевица

Поведите рачуна о детаљима на послу, јер би вам нека ситна грешка могла одузети превише времена. У односу са партнером биће вам потребна подршка, док слободни улазе у период стабилне комуникације са неким из окружења. Боравите на свјежем ваздуху.

Вага

Данас је акценат на друштвеном животу и повезивању са људима који дијеле ваша интересовања. Партнер може показати знаке љубоморе, па будите тактични, док слободне очекује узбудљиво познанство. Уносите више витамина.

Шкорпија

Осјећате снажну амбицију, али немојте доносити нагле одлуке у вези са промјеном каријере. Емотивни односи биће прожети страшћу, док слободни привлаче особу која им је дуго била недостижна. Вријеме је за физичку активност.

Стријелац

Планирање путовања или учење нечег новог донијеће вам велику радост и осјећај слободе. У љубави влада хармонија и узајамно поштовање, а слободни ће привући пажњу некога ко је веома неконвенционалан. Пијте биљне чајеве.

Јарац

Будите опрезни са трошковима и избјегавајте непотребне инвестиције током данашњег дана. Партнеру је потребна ваша практична помоћ, док слободни могу осјетити привлачност према некоме из круга познаника. Више се истежите.

Водолија

Данас ћете бити центар збивања и сви ће тражити ваш савјет или мишљење о важној теми. У вези су могући ситни неспоразуми око организације дана, док ће слободне Водолије добити комплимент од особе од које то не очекују. Потребан вам је сан.

Рибе

Препустите се интуицији, јер ће вас она данас непогрешиво водити кроз компликоване ситуације. Заузети ће уживати у њежности, док слободни могу започети романсу која ће се развијати полако, али сигурно. Слушајте музику која вас опушта.

