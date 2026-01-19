Расте број погинулих у стравичној несрећи, десетине се боре за живот

Извор:
Према последњим подацима, у исклизнућу брзог воза у Адамузу (Кордоба) у Шпанији у недјељу поподне погинуло је најмање 39 људи, а најмање 73 је повријеђено, преноси Ел Паис.
Министарство унутрашњих послова је, према почетној процјени, рано јутрос саопштило да су 24 особе погинуле. Око 170 људи је повријеђено, а 75 је у болници. Петнаест људи је тешко повријеђено, од којих су четворо дјеца.
Андалузијска регионална влада затражила је интервенцију Војне јединице за ванредне ситуације како би помогла у спасилачким напорима, а извори из Владине делегације потврдили су да је војни контингент већ на путу до тог подручја. Несрећа се догодила око 19.45 часова у граду Адамус у јужној шпанској покрајини Андалузија, када је воз из Малаге за Мадрид искочио из шина и упао на сусједни колосјек гдје се налазио воз који је из Мадрида ишао за Уелву, што је довело до тога да и други воз искочи из шина.
Узрок исклизнућа из шина тренутно није познат.
Градоначелник Адамуса Рафаел Морено први је стигао на мјесто несреће заједно са локалном полицијом. Он је за Ел Паис рекао да вјерује да судар два воза није био чеони, већ бочни удар, јер није видио никакве смрскане вагоне. Саобраћај брзих возова између Мадрида и Андалузије након несреће морао је да буде обустављен, а сви возови који су били у транзиту преусмјерени су на своје мјесто поласка.
🚨 Un accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz, en la comunidad de Córdoba, en España, dejó cerca de 20 muertos. 🚨— Quadratín Hispano (@HispanoQ) January 18, 2026
⚠️ Uno de los trenes se descarriló en los desvíos de la entrada de la vía 1, invadiendo el carril contiguo. Pasajeros relataron que algunos quedaron… pic.twitter.com/Xd74jC7LEl
