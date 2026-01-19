Logo
Large banner

Расте број погинулих у стравичној несрећи, десетине се боре за живот

Извор:

Телеграф

19.01.2026

07:28

Коментари:

0
Жељезничка несрећа у Шпанији
Фото: Quadratín Hispano/X/Screenshot

Према последњим подацима, у исклизнућу брзог воза у Адамузу (Кордоба) у Шпанији у недјељу поподне погинуло је најмање 39 људи, а најмање 73 је повријеђено, преноси Ел Паис.

Министарство унутрашњих послова је, према почетној процјени, рано јутрос саопштило да су 24 особе погинуле. Око 170 људи је повријеђено, а 75 је у болници. Петнаест људи је тешко повријеђено, од којих су четворо дјеца.

илу-школа-26122025

Друштво

Почиње друго полугодиште

Андалузијска регионална влада затражила је интервенцију Војне јединице за ванредне ситуације како би помогла у спасилачким напорима, а извори из Владине делегације потврдили су да је војни контингент већ на путу до тог подручја. Несрећа се догодила око 19.45 часова у граду Адамус у јужној шпанској покрајини Андалузија, када је воз из Малаге за Мадрид искочио из шина и упао на сусједни колосјек гдје се налазио воз који је из Мадрида ишао за Уелву, што је довело до тога да и други воз искочи из шина.

Узрок исклизнућа из шина тренутно није познат.

Милена Радуловић

Сцена

Милена и Ива су једине јавно иступиле, а ево колико девојака оптужило Мику

Градоначелник Адамуса Рафаел Морено први је стигао на мјесто несреће заједно са локалном полицијом. Он је за Ел Паис рекао да вјерује да судар два воза није био чеони, већ бочни удар, јер није видио никакве смрскане вагоне. Саобраћај брзих возова између Мадрида и Андалузије након несреће морао је да буде обустављен, а сви возови који су били у транзиту преусмјерени су на своје мјесто поласка.

Подијели:

Тагови:

Шпанија

жељезничка несрећа

poginuli

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Српска наставља провођење својих политика с циљем њеног јачања и заштите од напада из Сарајева

Република Српска

Кошарац: Српска наставља провођење својих политика с циљем њеног јачања и заштите од напада из Сарајева

1 ч

0
Славимо Богојављење, ово су обичаји

Друштво

Славимо Богојављење, ово су обичаји

1 ч

0
Саво Минић

Република Српска

Минић: Настављамо са радом, пред нама су јасни циљеви и обавезе

1 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Честитам премијеру Минићу и новој Влади Републике Српске на избору

1 ч

0

Више из рубрике

пруга илустрација

Свијет

Возови искочили из шина, има мртвих

10 ч

0
Расмусен: Покушавамо да убиједимо Трампа да одустане од преузимања Гренланда

Свијет

Расмусен: Покушавамо да убиједимо Трампа да одустане од преузимања Гренланда

14 ч

0
Пратио бившу супругу преко 200 километара, кћеркама говорио да ће им убити мајку

Свијет

Пратио бившу супругу преко 200 километара, кћеркама говорио да ће им убити мајку

14 ч

0
Потписан споразум о прекиду ватре

Свијет

Потписан споразум о прекиду ватре

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

59

Ако вас ове ситуације нервирају, то је знак да сте натпросјечно интелигентни

08

59

Уводи се нова авио линија из Њемачке за Бањалуку

08

53

Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

08

53

Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

08

48

Богојављенска водица се никада не квари: Ево зашто је то тако

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner