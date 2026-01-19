19.01.2026
У основним и средњим школама у Републици Српској почиње друго полугодиште школске 2025/2026. године.
У школске клупе враћа се око 82.000 основаца и око 35.000 средњошколаца.
Министарство унутрашњих послова Републике Српске од данас реализује традиционалну акцију "Заштитимо дјецу у саобраћају", чији је циљ позивање на додатан опрез у вожњи, нарочито на путевима у близини школа.
