Почиње друго полугодиште

19.01.2026

07:21

Фото: АТВ

У основним и средњим школама у Републици Српској почиње друго полугодиште школске 2025/2026. године.

У школске клупе враћа се око 82.000 основаца и око 35.000 средњошколаца.

-спц-вјера-црква-фреске-

Друштво

Славимо Богојављење, ово су обичаји

Министарство унутрашњих послова Републике Српске од данас реализује традиционалну акцију "Заштитимо дјецу у саобраћају", чији је циљ позивање на додатан опрез у вожњи, нарочито на путевима у близини школа.

Школа

drugo polugodište

