Сви гледају у трактор вриједног младића, а он слави жену која му је промијенила живот

Извор:
Агенције
19.01.2026
08:34
Коментари:0
Хамид Бабановић је један од ријетких који је добио помоћ од људи широм свијета и искористио на прави начин.
Не само то него је и увећао захваљујући својој честитости и способности.
Иако није имао готово ништа, живио је у подруму под плочом с дјецом, данас има кућу, трактор, аутомобил, комби.
Обрађује чак 150 дунума земље од којих је већина његова а нешто узима и у закуп. Код њега се увијек може видјети стока.
Било да је ријеч о кравама, јуницама, козама, јањцима.То је Хамидов бизнис. Обилази пијаце, купује продаје, препродаје.
Прије неколико дана новинари су га снимали како чисти снијег испред своје куће. Ниске температуре и велики бијели покривач не могу му ништа.
Једноставно љуби свој трактор који му омогућава да очисти пут до своје куће али и кроз село. Некада узме неку марку за тај посао а често ради и бесплатно.
Да није трактора каже Хамид не би могао опстати на свом имању. Трактор му заради и новац поготово када је велики снијег јер људима чисти дворишта, путеве.
Овога пута нећемо о женама али како нам рече Хамид љуби млађу 14 година. Задовољан је другом женом која му пази дјецу као да су њена.
Погледајте причу о Хамиду и његовој жени која му је промијенила живот.
Најновије
Најчитаније
08
59
08
59
08
53
08
53
08
48
Тренутно на програму