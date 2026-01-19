АМС издао упозорење за возаче: Повећана опасност

19.01.2026
Саобраћај се у Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ одвија по сувим и мјестимично влажним коловозима, а због ниске температуре могућа је поледица, нарочито у вишим предјелима и преко планинских превоја, те преко мостова, надвожњака и на прилазима тунелима.
Из Ауто-мото савеза /АМС/ скрећу пажњу и на повећану опасност од одрона на дионицама у усјецима, а у котлинама на мјестимично смањену видљивост због магле.
На путевима на којима су у току радови, обавезно је поштовање привремене сигнализације која регулише саобраћај.
Возачима из АМС савјетују опрезну вожњу, уз обавезно посједовање зимске опреме, као и посебан опрез у близини школа, јер данас почиње друго полугодиште.
У току су радови на магистралном путу Рача-Бијељина у рејону Балатуна и Трњака.
Саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, а према привременој саобраћајној сигнализацији.
Радови на магистралном путу Градишка-Бањалука, на дионици Брестовчина-Нова Топола, приведени су крају и пуштен је саобраћај, уз неопходан опрез због завршних радова и радника који се крећу крај пута.
Због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље-Миљевина измијењен је режим саобраћаја, као и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој, гдје је у току уређење раздјелног појаса.
МУП Српске реализује акцију: Позвали на додатан опрез
Ради укључивања и искључивања механизације ангажоване на изградњи ауто-пута на Коридору "Пет це" од моста Руданка до тунела Путниково Брдо два измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Руданка-Добој.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћа се једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента" од 12.00 до 16.00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од пет до седам минута.
На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија, на локалитету каменолома "Рогоушићи" у мјесту Рогоушићи, због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
Због активираног клизишта у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи саобраћај отежан.
Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћа се на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње у ФБиХ саобраћај је дозвољен за возила носивости до три и по тоне, док је за возила веће носивости и даље на снази обустава.
На граничним прелазима у БиХ задржавања нису дужа од 30 минута.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила носивости до три и по тоне.
Прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за теретна возила.
