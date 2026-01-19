Српска богатија за 16 беба

19.01.2026
07:47
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, и то осам дјевојчица и дјечака.
У Бијељини и Источном Сарајеву рођене су по три бебе, Приједору, Фочи и Градишци по двије, а Добоју, Невесињу, Зворнику и Требињу по једна беба.
У Бијељини су рођена два дјечака и дјевојчица, Источном Сарајеву три дјевојчице,
Приједору два дјечака, Фочи и Градишци по дјечак и дјевојчица, Добоју и Невесињу по дјечак, а Зворнику и Требињу по дјевојчица.
