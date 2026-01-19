Logo
Large banner

Српска богатија за 16 беба

19.01.2026

07:47

Коментари:

0
Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, и то осам д‌јевојчица и д‌јечака.

У Бијељини и Источном Сарајеву рођене су по три бебе, Приједору, Фочи и Градишци по двије, а Добоју, Невесињу, Зворнику и Требињу по једна беба.

У Бијељини су рођена два д‌јечака и д‌јевојчица, Источном Сарајеву три д‌јевојчице,

Приједору два д‌јечака, Фочи и Градишци по д‌јечак и д‌јевојчица, Добоју и Невесињу по д‌јечак, а Зворнику и Требињу по д‌јевојчица.

Подијели:

Таг:

беба

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

МУП Републике Српске, полиција, грб

Друштво

МУП Српске реализује акцију: Позвали на додатан опрез

1 ч

0
Широм Српске пливање за Часни крст

Друштво

Широм Српске пливање за Часни крст

1 ч

0
Почиње друго полугодиште

Друштво

Почиње друго полугодиште

1 ч

0
Славимо Богојављење, ово су обичаји

Друштво

Славимо Богојављење, ово су обичаји

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

59

Ако вас ове ситуације нервирају, то је знак да сте натпросјечно интелигентни

08

53

Српска пјевачица понијела фиксни телефон на свирку

08

53

Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

08

48

Богојављенска водица се никада не квари: Ево зашто је то тако

08

47

Ако сами себи уплаћујете допринос за пензију, ово никако не смијете урадити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner