Logo
Large banner

Позната норвешка дипломаткиња поднијела оставку оставку због Епштајна, истрага обухвата и њеног мужа

08.02.2026

22:02

Коментари:

0
Џефри Епстајн
Фото: Министарство правде САД

Истакнута норвешка дипломаткиња Мона Јул поднеће оставку због „озбиљног пропуста у просуђивању“ у контактима са покојним сексуалним преступником Џефријем Епстајном, саопштило је у недељу норвешко Министарство спољних послова. Случај је дио ширег скандала који је потресао Норвешку и друге европске земље .

Озбиљна грешка у процени

Министарство је раније ове недјеље суспендовало Јул са дужности амбасадорке у Јордану и Ираку до завршетка интерне истраге о њеним везама са Епстајном, које су откривене у опсежним документима које је објавила влада САД. „Контакт амбасадорке Јул са осуђеним сексуалним преступником Епштајном представља озбиљну грешку у процјени. Овај случај отежава обнављање повјерења неопходног за обављање ове дужности“, рекао је норвешки министар спољних послова Еспен Барт Еиде.

Мона Јул (66) је бивша државна секретарка која је била амбасадорка Норвешке у Израелу, Уједињеном Краљевству и Уједињеним нацијама. Њен адвокат је рекао да је добровољно поднијела оставку јер јој тренутна ситуација онемогућава да обавља своје дужности.

princ endru

Свијет

Планирали састанак: Процурила нова преписка између принца Ендруа и Епштајна

„Мона Јул ће наставити да у потпуности сарађује са Министарством спољних послова како би се разјасниле све релевантне чињенице у овом случају“, рекао је адвокат Томас Скелбред.

Истрага обухвата и мужа

Министарство спољних послова је такође покренуло ревизију својих ранијих донација Међународном институту за мир (ИПИ), тинк-тенку са сједиштем у Њујорку који је до 2020. године водио супруг Моне Јул, Терје Род-Ларсен. Род-Ларсен (78), који је кратко био министар у влади тадашњег премијера Торбјерна Јагланда 1996. године, више пута се извинио због своје повезаности са Епштајном.

„Државна ревизорска канцеларија је ово већ истраживала прије неколико година, али Терје Род-Ларсен, наравно, нема ништа против да то поново уради“, рекао је његов адвокат Џон Кристијан Елден.

Кључни актери споразума из Осла

Јул и Род-Ларсен су постали међународно познати као дио мале групе дипломата који су омогућили Ословске споразуме од 1993. до 1995. године. Ови споразуми су сматрани прекретницом у израелско-палестинском сукобу у то вријеме, иако трајни мир никада није постигнут.

Скандал се шири

И друге познате личности у Норвешкој су имале везе са Епштајном, укључујући принцезу Мете-Марит, која се поново извинила у саопштењу краљевске палате у петак, посебно краљу и краљици. Скандал је одјекнуо и ван Норвешке.

У Уједињеном Краљевству, шеф кабинета премијера Кира Стармера, Морган МекСвини, поднио је оставку у недјељу, преузевши одговорност за савјетовање Стармера да именује Питера Манделсона за амбасадора у Сједињеним Државама упркос његовим познатим везама са Епштајном.

(ројтерс)

Подијели:

Тагови:

Џефри Епстајн

ostavka

Норвешка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џефри Епстајн

Свијет

Епстајнов језиви ранч: Жртве свједоче о злостављању, ФБИ никада није ушао

4 ч

0
Епстајн вечера

Свијет

Епстајнов имејл из 2015: „Вечерас сам са Маском, Тилом и Закербергом“

6 ч

0
Епстајн и Чомски

Свијет

Супруга Ноама Чомског о афери Епстајн: Били смо непажљиви

6 ч

0
Једна епизода „Симпсонових“ покреће теорије о случају Епстајн, у документима и творац серије

Свијет

Једна епизода „Симпсонових“ покреће теорије о случају Епстајн, у документима и творац серије

8 ч

0

Више из рубрике

Џефри Епстајн

Свијет

Епстајнов језиви ранч: Жртве свједоче о злостављању, ФБИ никада није ушао

4 ч

0
Супруга грчког премијера доживјела тешку несрећу, хитно оперисана!

Свијет

Супруга грчког премијера доживјела тешку несрећу, хитно оперисана!

6 ч

0
Трагедија! Погинуле двије особе у урушавању зграде

Свијет

Трагедија! Погинуле двије особе у урушавању зграде

6 ч

0
Епстајн вечера

Свијет

Епстајнов имејл из 2015: „Вечерас сам са Маском, Тилом и Закербергом“

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Пазите шта једете: Бивши министар упозорио на ''лошу'' сланину

22

36

ЦИК БиХ објавио резултате избора: Ево колико су гласова освојили Каран и Блануша

22

30

Игор Додик: Умјесто да се запита зашто им народ не вјерује, врх СДС-а одлучио да нападне вољу бирача

22

09

Вучић честитао Карану побједу: Србија ће увијек бити уз Српску

22

05

Бањац: Избором Карана грађани Српске послали јасну поруку

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner