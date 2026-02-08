Logo
Супруга грчког премијера доживјела тешку несрећу, хитно оперисана!

Извор:

Телеграф

08.02.2026

19:32

Коментари:

0
Фото: cottonbro studio/Pexels

Марева Грабовски Мицотакис доживјела је у суботу несрећу док се налазила у Италији заједно са супругом и председником владе Грчке Киријакосом Мицотакисом.

Према информацијама, супруга премијера повриједила је обе руке и данас је оперисана у болници КАТ. У болницу ју је допратио Киријакос Мицотакисц, са којим је претходно присуствовала церемонији отварања Зимских олимпијских игара у Милану.

Најновија вијест

Хроника

Тешка несрећа у БиХ: Једно погинуло, шесторо повријеђених

Операцију на обе руке извео је Емануил Фандридис, директор Националног здравственог система у Општој болници Атике КАТ, уједно и начелник Клинике за шаку и микрохирургију горњих екстремитета.

(телеграф)

