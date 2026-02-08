Супруга грчког премијера доживјела тешку несрећу, хитно оперисана!

Извор:
Марева Грабовски Мицотакис доживјела је у суботу несрећу док се налазила у Италији заједно са супругом и председником владе Грчке Киријакосом Мицотакисом.
Према информацијама, супруга премијера повриједила је обе руке и данас је оперисана у болници КАТ. У болницу ју је допратио Киријакос Мицотакисц, са којим је претходно присуствовала церемонији отварања Зимских олимпијских игара у Милану.
Тешка несрећа у БиХ: Једно погинуло, шесторо повријеђених
Операцију на обе руке извео је Емануил Фандридис, директор Националног здравственог система у Општој болници Атике КАТ, уједно и начелник Клинике за шаку и микрохирургију горњих екстремитета.
