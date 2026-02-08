Logo
Large banner

Трагична смрт средњошколке у Загребу спасила пет живота

Извор:

24сата.хр

08.02.2026

15:56

Коментари:

0
Дора Лукић
Фото: Приватна архива

Прије нешто мање од двије седмице на Радничкој цести у Загребу догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је погинула средњошколка Дора Лукић (17).

Док је на црвено прелазила зебру, на њу је аутом налетјела 50-годишња жена.

alchajmer

Здравље

Научници: Одвратна навика могла би да вас заштити од Алцхајмерове болести

Дорини родитељи, отац Даниел и мајка Инес, одлучили су како ће даровати њене органе. Тиме је у Хрватској и другим европским земљама спашено пет живота.

Њен отац каже како зна да би она то жељела, те да о томе не би ни размишљала.

"Њој је само било важно помагати свима, људима, животињама… Таква је била, понос наш. Хтио сам да барем дио ње живи негдје, у некоме. Она је била створена за помагање", рекао је за лист "24сата" Даниел.

Дора је похађала медицинску школу и имала је двије старије сестре и млађег брата. Овог љета требала је навршити 18 година.

Смртић

Регион

Хрватско село у ком је живјело 95 одсто Срба има језиво име

Њен отац каже како је била дијете за пожељети те да је посебно вољела помагати другим људима и животињама.

"Једном смо чак јурили на Ветеринарски факултет како би кућни кунић примао инфузије и како би га покушали спасити, но нису успјели. А то смо радили због ње. Таква је била Дора", рекао је.

Дора је имала тешке повреде главе, али су јој органи били здрави.

"Сад је петоро људи добило прилику за живот, а негдје тамо куца срце наше вољене Доре", рекао је схрвани Даниел за "24сата".

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

doniranje organa

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Смртић, село у Хрватској

Регион

Хрватско село у ком је живјело 95 одсто Срба има језиво име

5 ч

0
Све већи проблем, потрага почиње раније: Хрватској недостаје 65.000 радника

Регион

Све већи проблем, потрага почиње раније: Хрватској недостаје 65.000 радника

7 ч

0
Министар полиције Црне Горе: Знамо ко је подржао бјекство Милоша Меденице

Регион

Министар полиције Црне Горе: Знамо ко је подржао бјекство Милоша Меденице

11 ч

0
Кнежевић: Антисрпску Владу треба срушити прије 2027. године

Регион

Кнежевић: Антисрпску Владу треба срушити прије 2027. године

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

46

Бранко Блануша признао пораз?

20

44

Кошаркаши Студента побиједили Младост

20

41

Стевановић: Када су видјели Бланушу и Тривићку, људи су се окренули и нагрнули са нама

20

38

Каран - Блануша: Резултати избора по градовима и општинама

20

29

Преокрет у Приједору: Синиша Каран однио побједу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner