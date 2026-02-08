Трагична смрт средњошколке у Загребу спасила пет живота

Извор:
24сата.хр
08.02.2026
15:56
Коментари:0
Прије нешто мање од двије седмице на Радничкој цести у Загребу догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је погинула средњошколка Дора Лукић (17).
Док је на црвено прелазила зебру, на њу је аутом налетјела 50-годишња жена.
Дорини родитељи, отац Даниел и мајка Инес, одлучили су како ће даровати њене органе. Тиме је у Хрватској и другим европским земљама спашено пет живота.
Њен отац каже како зна да би она то жељела, те да о томе не би ни размишљала.
"Њој је само било важно помагати свима, људима, животињама… Таква је била, понос наш. Хтио сам да барем дио ње живи негдје, у некоме. Она је била створена за помагање", рекао је за лист "24сата" Даниел.
Дора је похађала медицинску школу и имала је двије старије сестре и млађег брата. Овог љета требала је навршити 18 година.
Њен отац каже како је била дијете за пожељети те да је посебно вољела помагати другим људима и животињама.
"Једном смо чак јурили на Ветеринарски факултет како би кућни кунић примао инфузије и како би га покушали спасити, но нису успјели. А то смо радили због ње. Таква је била Дора", рекао је.
Дора је имала тешке повреде главе, али су јој органи били здрави.
"Сад је петоро људи добило прилику за живот, а негдје тамо куца срце наше вољене Доре", рекао је схрвани Даниел за "24сата".
