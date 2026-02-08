Хрватско село у ком је живјело 95 одсто Срба има језиво име

Извор:
08.02.2026
Када су необична имена села и градова на Балкану у питању, једно у Хрватској се посебно истиче.
Сујевјерни сигурно никад не би пожељели да живе у њему, иако је крајолик врло лијеп и пријатан за оне који воле рурална подручја.
Име му је поприлично језиво и у људима који су за њега чули изазива снажну нелагоду.
Село Смртић налази се у Хрватској и смјештено је у општини Горњи Богићевци, у Бродско-посавској жупанији. Налази се на надморској висини од 136 метара и удаљено је око 137 километара од главног града Загреба. Према попису становништва из 2011. године, у насељу је живјело 292 становника.
Смртић је мало село у руралном дијелу Бродско-посавске жупаније, које се налази близу границе са Босном и Херцеговином. Као и многа друга насеља у овом региону, Смртић има традиционално аграрни карактер, а становници се углавном баве пољопривредом и сточарством.
Иако је село мало и нема велики број становника, подручје карактерише миран сеоски амбијент са природом која га окружује. Као дио општине Горњи Богићевци, Смртић је укључен у локалне пројекте и иницијативе усмјерене на одржавање руралних заједница и очување традиције.
Према попису становништва из 2001. године, Смртић је имао 338 становника, од којих су 150 били Хрвати, а 54 Срби.
На пописима становништва у Југославији од 1961. до 1991, насеље је било у саставу старе општине Нова Градишка. Смртић се од распада Југославије до маја 1995. године налазио у Републици Српској Крајини. Када је попис из 1991. године у питању, од укупног броја становника (486), Срба је било чак 457.
Иначе, ово село је дио руралног подручја Хрватске и карактеристично по мирном окружењу и традиционалном начину живота.
Иако нема значајних туристичких атракција, посјетиоци могу уживати у природним љепотама и аутентичном сеоском амбијенту.
