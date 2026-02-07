Нове информације о повреди Душана Лајовића: Бизарна несрећа

Извор:
Стигле су нове информације у вези са здрављем Душана Лајовића, који се повриједио током дуела Чилеа и Србије у Дејвис купу.
Борис Вукомановић, доктор Дејвис куп тима Србије, огласио се овим поводом и саопштио нове информације.
– Душан Лајовић, играч Дејвис куп репрезентације Србије, је током меча саиграча Милића Огњена у жељи да донесе енергетски напитак свом саиграчу задобио повреде главе, односно лица и лијевог кољена, тако што је ударио у врата. Погледан је на лицу мјеста, прегледан од стране љекарског тима Дејвис куп репрезентације и дежурне љекарске екипе и одведен на контролне прегледе у надлежну локалну болницу у Сантјагу, гдје су урађени прегледи и гдје је констатовано да има посјекотине у предјелу лица, двије мање посјекотине и једну посјекотину горње усне, као и контузионе повреде лијевог кољена – рекао је Вукомановић.
Одмах му је указана адекватна помоћ. Саниране су мање посјекотине на лицу, ушивена горња усна и отпуштен је на кућно лијечење. Ноћ је провео добро, без никаквих озбиљнијих компликација – додао је доктор.
Дјелује да Лајовић неће бити у стању да помогне тиму у наставку дуела са Чилеом, који послије два сингла првог дана води са 2-0.
– Неизвестан је за сљедећи меч у Дејвис купу, али се надамо да ће његов опоравак бити кратак, те да ће моћи врло брзо да одговори даљим својим професионалним играчким захтјевима – подвукао је Вукомановић.
О повреди Лајовића писали су и Чилеанци, који истичу да ситуација није баш добра, преноси Нова.
Србија против Чилеа игра без Новака Ђоковића, Миомира Кецмановића, Ласла Ђереа и Хамада Међедовића, а сви се надају да ће се Лајовић брзо опоравити, јер је сада резултат у другом плану.
