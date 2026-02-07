Ђокић: Надлежни у ФБиХ да санкционишу организаторе и учеснике скупа код Бихаћа

Извор:
СРНА
07.02.2026
21:26
Коментари:0
Предсједник СП-а Петар Ђокић позвао је суд и надлежне институције у Федерацији БиХ да санкционишу организаторе и учеснике окупљања на Хасином врху код Бихаћа, током ког су се чули ратни покличи и пуцњи из ватреног оружја на свега неколико километара од српских повратничких села.
Ђокић је истакао да је недопустиво да се један гест као што је дизање три прста Миодрага Малића третира као пријетња, док се истовремено толеришу окупљања обиљежена ратним заставама, покличима и пуцњавом, која би се морала третирати као још озбиљнији облик угрожавања мира и сигурности.
Он је додао да је пресуда Малићу на три године затвора не само неправда према појединцу, већ и директан удар на идентитет српског народа.
Према његовим ријечима, суд не смије показивати лицемјерје, јер кажњавање симбола који припадају идентитету једног народа, уз истовремено толерисање отвореног величања ратне идеологије, подрива повјерење грађана и указује на селективну примјену правде.
Друштво
Надлежни увјеравају: Постигнут договор и одређена динамика рјешавања проблема РиТЕ Угљевик
Ђокић је поручио да се само једнаким мјерилима и досљедним дјеловањем може градити друштво у ком се сви грађани осјећају сигурно и у ком се поштује идентитет сваког народа.
"БиХ не смије бити простор у ком се једни кажњавају због симбола, док се другима допушта слободно истицање ратних поклича. Правда мора бити једнака за све", додао је Ђокић.
Република Српска
1 седм5
Република Српска
1 седм0
Република Српска
1 седм0
Економија
1 седм0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Република Српска
5 ч2
Најновије
Најчитаније
22
13
22
04
21
55
21
46
21
44
Тренутно на програму