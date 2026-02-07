Аутор:Теодора Беговић
07.02.2026
19:06
Коментари:1
Посјета делегације Републике Српске Вашингтону била је несумњив успјех. Она је показала да је Српска побиједила притиске и странаца и бошњачког Сарајева, поручио је то лидер СНСД-а Милорад Додик, одмах након повратка из Вашингтона.
Ова посјета, каже, није била протоколарна већ суштинска и показује да је Српска успјела да превазиђе период санкција и бојкота с циљем да се смањи повјерење у њу.
"Они су само говорили како треба да помогнемо. Имали смо састанке са важним људима, а срели смо укупно преко 14 конгресмена, два сенатора, министра одбране, предсједника Представничког дома...с њима смо разговарали о томе и сви знају да смо ми тамо дошли као представници Републике Српске, а не БиХ", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Делегација Српске имала је једну од најпродуктивнијих и најквалитетнијих посјета Вашингтону, рекла је в.д. предсједника Републике Српске, Ана Тришић Бабић. Ово је, каже, тренутак који иде у корист Српске и да вријеме ради за Републику Српску. Истакла је да ће бити још лијепих вијести за грађане Српске.
"У САД је у овом тренутку администрација која у потпуности разумије шта се нама овдје дешава. Имали смо саговорнике на свим нивоима, имали смо саговорнике који су нас слушали, нису нам наређивали шта треба да радимо. Такође, присуство молитвеном доручку је био један велики догађај. Рекли су нам тамо да је овај молитвени доручак био један од најпосјећенијих у протеклих неколико година", рекла је Ана Тришић Бабић, в.д. предсједника Републике Српске.
САД су ових дана биле позорница на којој је делегација Републике Српске скинула бреме одговорности са српског народа које му је било наметнуто причом о Србима као „лошим момцима које треба кажњавати“, рекао је Додик. Поручио је да жели мир са Бошњацима, али да је најбоље рјешење миран разлаз. Политичари из Сарајева, али и бивши амерички амбасадор Мајкл Марфи и самозвани високи представник Кристијан Шмит, нису успјели оно што су покушавали годинама – да лажима оцрне Републику Српску и њега лично, истиче Додик.
"Посебно сам имао један разговор са једним важним човјеком и било би одлично када би то успјело, било би ми веома драго, нисам сигуран да хоћемо – да се уведу санкције Шмиту и некима још из Сарајева зато што су били удружени у криминални подухват и злоупотреба које чине према Републици Српској", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Делегација Републике Српске већ ће почетком марта опет ићи у Америку, најавио је Додик, рекавши да ће ове посјете бити чешће како би се још више прецизирала и ојачала позиција Српске и њени планови. О активностима делегације Српске у Вашингтону ових дана разговараће и на неким другим адресама, али и о томе ће обавијестити и званичнике Србије. Такође, истиче да Република Српска наставља стратешку сарадњу са Руском Федерацијом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
