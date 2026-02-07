Logo
Ово су мјеста на којима се сутра гласа на поновљеним изборима за предсједника Српске

07.02.2026

16:24

Коментари:

0
Ово су мјеста на којима се сутра гласа на поновљеним изборима за предсједника Српске
Фото: АТВ

Поновљени пријевремени избори за предсједника Републике Српске на 136 бирачких мјеста у 17 општина и градова биће одржани сутра, 8. фебруара, право гласа има око 85.000 бирача.

Градови и општине у којима се поново гласа

Ријеч је о бирачким мјестима у Приједору, Лакташима, Бањалуци, Добоју, Станарима, Лопарама, Угљевику, Осмацима, Зворнику, Власеници, Братунцу, Невесињу, Гацку, Рудом, Билећи, Милићима и Брчком.

Према првим резултатима, преднос Синише Карана била је 9.577 гласова.

ЦИК поништио гласове

Након што су искључени гласови са спорних бирачких мјеста, на којима је Каран добио чак 15.822 гласа више од Бранка Блануше, дошло је до резултатске промјене.

Кандидат СДС сада има 6.245 гласова више, а Каран на поновљеним изборима има задатак да ту предност надокнади.

Сутра ће у Зворнику право гласа имати 35.533 бирача који ће гласати на 53 бирачка мјеста.

Ријеч је о бирачким мјестима Центар 1, Центар 5, ОШ "Свети Сава", Српска варош 1 и Српска варош 2, Шћемлија, Ново насеље 1, Ново насеље 2, Ново насеље 4, Ново насеље 5 и Ново насеље 8, као и на бирачким мјестима: Ново насеље-Гробнице 1 и Ново насеље – Гробнице 2, Економија 1 и Улице 1.

У Каракају ће Зворничани гласати на четири бирачка мјеста: Каракај А, Каракај Б, Каракај Ц и Каракај Д, док ће у Челопеку своје право моћи да остваре на три бирачка мјеста: Челопек А, Челопек Б и Челопек Ц.

У Тршићу, Скочићу, Роћевићу, Козлуку, Брањеву, Доњем Локању гласаће се на по два бирачка мјеста: Тршић А и Тршић Б, Скочић А и Скочић Б, Роћевић А и Роћевић Б, Козлук А и Козлук Б, Брањево 1А и Брањево 3, Доњи Локањ 1 и Доњи Локањ 2 Зворничани ће гласати и у насељима: Табанци, Кисељак, Јасеница, Трновица, Пађине, Доњи Шепак, Средњи Шепак, Доња Пилица А, Горња Пилица. Горњи Локањ, Малешићу, Бошковићима, Шетићима, Церу, Јардану, Горњим Грбавцима и Доњим Грбавцима, Снагову и Горњој Каменици.

У Добоју су избори поништени на 31 бирачком мјесту на којем право гласа имају 17.562 бирача.

Добојлије ће поново гласати на бирачким мјестима у Гимназији, на два бирачка мјеста у ОШ "Доситеј Обрадовић", на два бирачка мјеста у Дому ученика и такође на два бирачка мјеста у ОШ "Свети Сава".

Гласаће се и на два бирачка мјеста у Мјесној заједници Чаршија и у Подновљу, те по једном бирачком мјесту у Средњошколском центру, ОШ "Вук Караџић", Саобраћајном факултету, те у насељима: Пијескови, Баре, Придјел Доњи, Пакленица Горња, Грапска Доња, Бушлетић, Кожухе Б, Зелиња, Опсине, Прњавор мали, Ритешић, Мајевац, Трњани , Глоговица, Божинци и Грабовица.

У Лакташима су избори поновљени на 24 бирачка мјеста на којима право гласа имају 17.234 бирача.

Становници Лакташа гласаће на овим бирачким мјестима: Лакташи 1, Лакташи 2, Лакташи 7 и Лакташи 8, Трн 1, Трн 2А и Трн 3, Слатина 2, Маглајани А и Маглајани Б, Гламочани 1, те у насељима – Мрчевци, Косјерово, Александровац, Бакинци, Кришковци, Чардачани, Јаружани, Друговићи, Белико Блашко А, Велико Блашко Б, Шушњари, Јаблан 2Б и Шешковци, преноси РТРС.

