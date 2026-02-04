Logo
Хоће ли ЦИК податке грађана и изборну вољу дати у руке Станивуковићу, Радојичићу и Јарићу?

Извор:

АТВ

04.02.2026

20:21

Коментари:

14
Фото: АТВ

Централна изборна комисија (ЦИК БиХ) расписала је тендер за набавку нових технологија за изборе, а на њега су пристигле четири понуде.

Након низа редиговања тендера, ЦИК је на крају одлучио да за ову намјену издвоји 83,2 милиона конвертибилних марака народног новца (без ПДВ-а). И то овој Комисији није омогућило ниједно законодавно тијело у држави, већ њихови најбољи пријатељи из дијела међународне заједници. Или, боље речено, у једнини - њихов најбољи пријатељ Кристијан Шмит, који очигледно сада жели и да кроји вољу грађана.

Најнижа понуда

Најнижу, а уједно и најзанимљивију, понуду на тендеру је послала, јавности у Српској јако добро позната, компанија "Планет Софт" и она износи 57,7 милиона без ПДВ-а.

cik-bih-280825

БиХ

Коме ће ЦИК дати посао увођења нових изборних технологија: Стигле четири понуде на тендер

Простом рачуницом - 25,5 милиона марака мање него што је ЦИК (или можда лично Шмит) испланирао. ЦИК може затражити образложење понуде, а да ли ће то урадити до даљњег остаје непознато.

Да ли је то овој компанији финансијски исплативо ако је процјена да је за набавку ове опреме потребно 97 милиона са ПДВ-ом и ако се зна да је ЦИК већ неколико пута повећавао износ за ове намјене, то вјероватно знају само у "Планет Софту".

А можда, ако не финансијске, овај посао донесе неке друге "исплативости".

Везе са Станивуковићем и Радојичићем

Бањалучка компанија "Планет Софт", на челу са Ведраном Јарићем, изузетно је блиска градоначелнику Драшку Станивуковићу и потпредсједнику Покрета Сигурна Српска Игору Радојичићу.

Игор Радојичић и Ведран Јарић
Игор Радојичић и Ведран Јарић

Управо ту можда и леже те неке друге "исплативости", осим финансијских.

Сам Радојичић, након напуштања функције градоначелника Бањалуке био је члан Управе "Планет Софта", да би ту позицију напустио у јуну 2024. године када је одлучио да поново заплива у политичким водама. Међутим, његове везе с Јарићем и овом компанијом нису ту завршиле. Како је и сам тог јуна рекао остаје "посвећен даљем напретку Планет Софта на другим пословима и задацима".

Након Радојичићевог повратка у политику медији су писали да ће га финансирати сам власник компаније Ведран Јарић. О њиховој блискости свједоче и фотографије које је лично Радојичић објављивао.

Близак је Јарић и са градоначелником Бањалуке Драшком Станивуковићем, те је чак присуствовао и оснивању његовог Покрета Сигурна Српска.

И не само то - добијао је Јарић и неке послове у највећем граду Српске иако није имао најнижу понуду.

Да подсјетимо, бројни медији су у децембру писали да је "Планет Софт" добио трогодишњи уговор за изнајмљивање апарата за копирање вриједан 419.940 КМ.

На исти тендер пријавила се и фирма "Драгичевић" која је дала понуду од 484.380 КМ, али ни 7.560 марака нижа цијена није била довољна да добије посао.

У овом тендеру много је занимљивости, осим ове поменуте да понуда "Планет Софта" није била најнижа. Једна од њих је, на примјер, и та да је посао процијењен на 420.000 КМ, што значи да је Јарић понудио свега 60 КМ ниже од максимума.

Вјероватно најзанимљивији детаљ цијеле приче тиче се Јарићевог сарадника у овом тендеру. У посао од 420.000 КМ ушао је заједно са фирмом "КМЦ", чији је власник градоначелников рођак Слободан Станивуковић.

Након што се све појавило у медијима, Станивуковић, односно Градска управа, објавила је невјешт и неубједљив деманти.

Поручили су тада да "Драгичевић" није испунио елементарне услове и демантовали да је ова фирма поменути псао обављао годинама уназад. Међутим, нису образложили те "елементарне услове", нити уопште споменули да је "Планет Софт" имао чак 7.000 КМ скупљу понуду.

Увођење реда, или нереда, у изборе?

Пристигле понуде тренутно разматра "независна комисија" за избор најповољнијег понуђача, након чега би оне требало да се нађу на сједници ЦИК-а.

Уколико би главни критеријум била најнижа понуда, дилеме нема да ће милионски посао добити Јарићев "Планет Софт".

И ту долазимо до заплета.

Упорно форсирање набавке ових технологија ЦИК правда увођењем реда у изборни процес, али с обзиром на наведене блискости поменуте компаније са одређеним политичарима, намеће се питање да ли би се тако увео ред, или можда неред.

Коме год да се додијели посао то би значило да ЦИК у руке одређене компаније препушта податке свих грађана који имају право гласа, а самим тим и њихову вољу.

У случају "Планет Софта", с обзиром на све наведено, то би могло значити да ЦИК (или њихов налогодавац Шмит) личне податке гласача и изборну вољу препушта Станивуковићу, Радојичићу и Јарићу.

Отуда и разлог за могућу неисплативост чак 25 милиона КМ ниже понуде од оне која је тендером предвиђена. Јер - моћ коју би добили на овај начин вриједи много више од 25 милиона.

Тагови:

ЦИК БиХ

Драшко Станивуковић

Igor Radojičić

Vedran Jarić

Коментари (14)
