Додик по доласку из Америке: Разговарали смо о санкцијама Шмиту, видјећемо

Извор:
АТВ
07.02.2026
14:48
Коментари:0
Предсједник СНСД-а по повратку из САД каже да је ова посјета била велики успјех и показатељ да је Република Српска успјела да превазиђе тежак период у којем су изолацијама, санкцијама и бојкотом покушали да сруше нашу економију, покушају да изазову незадовољство народа и на крају да покушају да смање повјерење у Републику Српску и њен опстанак.
"Нису успјели својим дугогодишњим дјеловањем, удружена криминална група људи из Сарајева, а поготово странаца Марфија и Шмита, предвођени Сеном Узуновић, Свеном Алкалајем, Бећировићем, Конаковићем и свима који су покушавали годинама да лажима и кукумачењима по свијету оцрне Републику Српску и Милорада Додика. Ово што се управо десило говори да нису успјели. Ми ово не сматрамо као успјех над њима, него успјех онога што ми желимо. То је да афирмишемо Републику Српску. То није било нешто од чега су људи бјежали, него су питали како могу да помогну", рекао је Додик.
Он је истакао да су разговарали са бројним политичарима из САД на високом нивоу.
"Сви знају да смо тамо дошли као представници Републике Српске. Нисмо ишли као представници БиХ. Раније су људи из Сарајева срушили спољну политику БиХ, тако што су унилатерално дјеловали. Показали смо да Република Српска може отворити сва врата. Било је шансе да уговоримо састанак са Венсом (потпредсједником САД), али он је морао да оде. Срели смо се на многим јавним и тајним састанцима, неке вам не могу рећи. Желим да пренесемо људима оптимизам, нисмо одустали од наших циљева. Дејтонски споразум је срушен, нема теорије да се поправи", рекао је Додик.
Он напомиње да је видљиво да муслимани врше притисак на нас хришћане кроз разне ствари како би смањили аутономију Републике Српске.
"Посебно сам имао разговор са једним важним човјеком, када би у томе успио било би ми драго, нисам сигуран да хоћемо, да се уведу санкције Шмиту и још некима у Сарајеву јер су били у удружени у криминалном подухвату против Републике Српске", рекао је Додик.
