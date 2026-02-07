Logo
Large banner

Додик за америчке медије: Муслимани у БиХ су сарадници Ирана

07.02.2026

10:16

Коментари:

0
Додик за америчке медије: Муслимани у БиХ су сарадници Ирана
Фото: Printscreen/X

Предсједник СНСД Милорад Додик у интервјуу за америчке медије поручио је да су муслимани у БиХ сарадници Ирана,

"Срећем се већ са предсједниковим (Доналд Трамп) политикама које су дио и мога погледа на свијет. Милим да је он нада човјечанства, не само САД. Наравно са тим и ја желим да остварим неке своје политичке циљеве који се тичу слободе мог народа који веома поштује Америку и обожава предсједника Трампа", каже Додик.

Он поручује и да је народ срећан због дипломатског успјеха који је остварила Република Српска.

"Након година лоших искустава са Бајденовом и Обамином администрацијом у којима су санкцијама и другим притисцима покушали да нам угрозе слободу и права и то пренесу муслиманској заједници у БиХ с намјером да монополишу процес одлучивања у БиХ. Ми смо се томе супротставили. Нисмо имали никакве односе са претходном администрацијом, али смо вјеровали у повратак Трампа и правичност ове велике земље која детерминише све односе у свијету", рекао је Додик.

Коментаришући питање новинарке о његовој борби за независност Републике Српске, Додик каже:

"Од нас покушавају да направе мањину у већинском окружењу муслимана. Ти муслимани су сарадници Ирана и велики противници Израела" и додаје:

"Они би имали своју заједницу, водили своје послове, ми наше. Овако, ми не можемо да се бавимо нашим пословима када се нама из Европе и путем те муслиманске заједнице намеће централизација, потпуна минимализација наше улоге. Када сам пошао овамо у локалним срединама гдје су муслимани већина одузимају нашу имовину и цркве, књиже то на њихову јавну власт. Морамо да би сачували заједницу, имати независну земљу. За критеријум САД Република Српска је мала, али најмање пет земаља у додиру које сад имају статус државе су мање. Имамо дупло више становника него Црна Гора", рекао је Додик.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Флин: Била је част угостити Додика, имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Српске

Република Српска

Флин: Била је част угостити Додика, имали смо значајан разговор о јачању односа САД и Српске

2 ч

0
Почела предизборна тишина

Република Српска

Почела предизборна тишина

2 ч

0
Цвијановић са замјеником државног секретара САД

Република Српска

Цвијановић са замјеником државног секретара САД

12 ч

0
Додик о посјети САД-у: Српска је заслужила да се чује њен глас

Република Српска

Додик о посјети САД-у: Српска је заслужила да се чује њен глас

13 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

11

02

Познат идентитет жене која је погинула у саобраћајној несрећи на путу Сарајево-Пале

10

50

Зоран Чегар добио пријетеће писмо: "Ти си остављен за крај, угрожена ти је фамилија"

10

45

Бивши британски премијер био у "тројци са Максвел и Епстајном?

10

30

Земљотрес у БиХ: "Јак тутањ, као грмљавина под земљом"

10

20

Полиција о несрећи на путу Сарајево-Пале: Жена погинула, осам особа повријеђено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner