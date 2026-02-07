Додик за америчке медије: Муслимани у БиХ су сарадници Ирана

07.02.2026
10:16
Коментари:0
Предсједник СНСД Милорад Додик у интервјуу за америчке медије поручио је да су муслимани у БиХ сарадници Ирана,
"Срећем се већ са предсједниковим (Доналд Трамп) политикама које су дио и мога погледа на свијет. Милим да је он нада човјечанства, не само САД. Наравно са тим и ја желим да остварим неке своје политичке циљеве који се тичу слободе мог народа који веома поштује Америку и обожава предсједника Трампа", каже Додик.
Он поручује и да је народ срећан због дипломатског успјеха који је остварила Република Српска.
"Након година лоших искустава са Бајденовом и Обамином администрацијом у којима су санкцијама и другим притисцима покушали да нам угрозе слободу и права и то пренесу муслиманској заједници у БиХ с намјером да монополишу процес одлучивања у БиХ. Ми смо се томе супротставили. Нисмо имали никакве односе са претходном администрацијом, али смо вјеровали у повратак Трампа и правичност ове велике земље која детерминише све односе у свијету", рекао је Додик.
Коментаришући питање новинарке о његовој борби за независност Републике Српске, Додик каже:
"Од нас покушавају да направе мањину у већинском окружењу муслимана. Ти муслимани су сарадници Ирана и велики противници Израела" и додаје:
"Они би имали своју заједницу, водили своје послове, ми наше. Овако, ми не можемо да се бавимо нашим пословима када се нама из Европе и путем те муслиманске заједнице намеће централизација, потпуна минимализација наше улоге. Када сам пошао овамо у локалним срединама гдје су муслимани већина одузимају нашу имовину и цркве, књиже то на њихову јавну власт. Морамо да би сачували заједницу, имати независну земљу. За критеријум САД Република Српска је мала, али најмање пет земаља у додиру које сад имају статус државе су мање. Имамо дупло више становника него Црна Гора", рекао је Додик.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
12 ч0
Република Српска
13 ч1
Најновије
Најчитаније
11
02
10
50
10
45
10
30
10
20
Тренутно на програму