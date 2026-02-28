Logo
Најљепше вијести у Српској

28.02.2026

09:55

Најљепше вијести у Српској
Фото: Unsplash

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе - по 11 дјевојчица и дјечака.

Највише беба рођено је у Бањалуци 13, у Зворнику три, Бијељини, Добоју, Градишци по двије бебе.

У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и седам дјечака, Зворнику двије дјевојчице и дјечак, Бијељини двије дјевојчице, Добоју два дјечака, Градишци по једна дјевојчица и дјечак.

У протекла 24 часа није било порођаја у Источном Сарајеву, Фочи, Приједору.

У породилиштима у Требињу и Невесињу нису били доступни за информације.

