Најљепше вијести у Српској

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе - по 11 дјевојчица и дјечака.
Највише беба рођено је у Бањалуци 13, у Зворнику три, Бијељини, Добоју, Градишци по двије бебе.
У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и седам дјечака, Зворнику двије дјевојчице и дјечак, Бијељини двије дјевојчице, Добоју два дјечака, Градишци по једна дјевојчица и дјечак.
У протекла 24 часа није било порођаја у Источном Сарајеву, Фочи, Приједору.
У породилиштима у Требињу и Невесињу нису били доступни за информације.
