Logo
Large banner

Орбан: Испунили смо обећање

Извор:

Агенције

28.02.2026

09:21

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да је његова администрација испунила обећање да се Мађарска неће укључити у рат у Украјини.

"Обећали смо да Мађарска неће ући у рат и то смо испунили. Никакви мађарски војници, никакво оружје, никакав новац није послат Украјини", навео је Орбан у видеу објављеном на Иксу.

Ајатолах Хамнеи

Свијет

Врховни вођа Ирана прије 27 дана упозорио шта ће се десити у случају рата

Он је додао да патриотска власт значи безбједност и мир.

Подијели:

Таг :

Виктор Орбан

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Свијет

Врховни вођа Ирана прије 27 дана упозорио шта ће се десити у случају рата

38 мин

0
Израел Иран напад

Свијет

Огласила се Израелска војска: Из Ирана лансирани пројектили према Израелу!

41 мин

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Непотврђени извјештаји: Убијен Амир Хатами, министар одбране Ирана?

45 мин

0
Израел Иран напад

Свијет

Ово је могући војни одговор Ирана

48 мин

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

56

Петковић: БиХ - једина земља која слави почетак рата

09

55

Најљепше вијести у Српској

09

51

У саобраћајци погинуо младић (19) из Козарске Дубице

09

49

Ово је осумњичени за убиство Живка Бакића: Прво му пуцао у ноге, па га ''овјерио'' у главу

09

43

Оласио се Нетанјаху након напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner