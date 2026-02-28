Орбан: Испунили смо обећање

Извор:
Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да је његова администрација испунила обећање да се Мађарска неће укључити у рат у Украјини.
"Обећали смо да Мађарска неће ући у рат и то смо испунили. Никакви мађарски војници, никакво оружје, никакав новац није послат Украјини", навео је Орбан у видеу објављеном на Иксу.
Он је додао да патриотска власт значи безбједност и мир.
