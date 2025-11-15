Пустињска превара: Урнебесна пљачка

Извор:
АТВ
15.11.2025
20:40
'Пустињска превара' је амричка комедија из 2003. године у режији Гавина Грејзера.
Радња прати троје банкарских службеника који истовремено планирају пљачку банке. Међутим, ниједно од њих не зна план других.
Филм о трострукој пљачки пун је обрта и комичних конфузија које изазивају смијех. Док се глумци лудо забављају играјући своје јунаке режисер зналачки преплиће различите приче спајајући их у јединствену цјелину.
'Пустињска превара' недјеља у 23 часа.
