Пустињска превара: Урнебесна пљачка

АТВ

15.11.2025

20:40

Пустињска превара: Урнебесна пљачка

'Пустињска превара' је амричка комедија из 2003. године у режији Гавина Грејзера.

Радња прати троје банкарских службеника који истовремено планирају пљачку банке. Међутим, ниједно од њих не зна план других.

Филм о трострукој пљачки пун је обрта и комичних конфузија које изазивају смијех. Док се глумци лудо забављају играјући своје јунаке режисер зналачки преплиће различите приче спајајући их у јединствену цјелину.

'Пустињска превара' недјеља у 23 часа.

АТВ

страни филмови

најбољи филмови

викенд

