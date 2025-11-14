БИЗНИС КЛУБ: Плате, јавни дуг и планови улагања у домаћој привреди

Извор:
АТВ
14.11.2025
18:07
У новом издању емисије 'Бизнис клуб' причамо о платама у локaланим заједницама али и анализирамо колико је јавни дуг Републике Српске заправо стабилан.
Доносимо причу и о санкцијама НИС-у.
Разговарамо са Војином Митровићем, министром привреде и предузетништва о новим улагањима и правцу даљег развоја привреде у Републици Српској.
Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму