Народ прича: Берба траве иве на Гостиљу

Извор:
АТВ
13.11.2025
16:52
Биљана вас овог петка трагом приче народа води на Гостиљ, један од најљепших врхова планине Озрен.
Доносимо причу о берби траве иве, која је према народном вјеровању посебно љековита ако се бере на Усјековање главе Светог Јована Крститеља.
Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.
Емисију уређује и води Биљана Стокић.
'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.
