Народ прича: Берба траве иве на Гостиљу

Извор:

АТВ

13.11.2025

16:52

Фото: АТВ

Биљана вас овог петка трагом приче народа води на Гостиљ, један од најљепших врхова планине Озрен.

Доносимо причу о берби траве иве, која је према народном вјеровању посебно љековита ако се бере на Усјековање главе Светог Јована Крститеља.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

