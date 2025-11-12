Logo
Битно: Вјештачка интелигенција

Извор:

АТВ

12.11.2025

12:10

Битно: Вјештачка интелигенција

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о вјештачкој интелигенцији.

За 'Битно' говоре психолог Данило Цигановић, Александар Мастиловић, стручњак за дигиталну трансформацију и међународни консултант за вјештачку интелигенцију и Игор Шево, инжењер електротхенике и руководилац Центра за вјештачку интелигенцију.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

АТВ

Битно

Драгана Божић

