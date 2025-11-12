Logo
Клуб посланика СНСД-а покреће процедуру пред Уставним судом БиХ

12.11.2025

11:27

Клуб посланика СНСД-а покреће процедуру пред Уставним судом БиХ
Фото: АТВ

Клуб посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске поднијеће данас захтјев за оцјену усклађености са Уставом БиХ Одлуке о формирању канцеларије и процедури именовања главног преговарача и замјеника главног преговарача БиХ за вођење преговора о приступању ЕУ.

Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ 30. октобра усвојио је одлуку о формирању канцеларије и процедури именовања главног преговарача са ЕУ и његових замјеника, а гласању и расправи о томе нису присуствовали посланици СНСД-а и Српског клуба.

Овом одлуком је предвиђено да главног преговарача и два замјеника именују посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

stasa kosarac

БиХ

Кошарац: Сити смо сарајевског лицемјерја!

Одлука је усвојена гласовима странака "тројке" и њихових партнера, СДА, те опозиционих странака из Републике Српске - ПДП-а, СДС-а и Листе за правду и ред.

СНСД

Народна скупштина Републике Српске

Уставни суд БиХ

