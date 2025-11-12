Клуб посланика СНСД-а покреће процедуру пред Уставним судом БиХ

12.11.2025
Клуб посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске поднијеће данас захтјев за оцјену усклађености са Уставом БиХ Одлуке о формирању канцеларије и процедури именовања главног преговарача и замјеника главног преговарача БиХ за вођење преговора о приступању ЕУ.
Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ 30. октобра усвојио је одлуку о формирању канцеларије и процедури именовања главног преговарача са ЕУ и његових замјеника, а гласању и расправи о томе нису присуствовали посланици СНСД-а и Српског клуба.
Овом одлуком је предвиђено да главног преговарача и два замјеника именују посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.
Одлука је усвојена гласовима странака "тројке" и њихових партнера, СДА, те опозиционих странака из Републике Српске - ПДП-а, СДС-а и Листе за правду и ред.
