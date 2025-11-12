Logo
Кошарац: Сити смо сарајевског лицемјерја!

12.11.2025

11:18

Кошарац: Сити смо сарајевског лицемјерја!
Фото: Уступљена фотографија

Нови поступак који је ЦИК БиХ покренуо против предсједника СНСД-а Милорада Додика представља додатни притисак на СНСД, српски народ и Републику Српску, истакао је члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.

"Здружена хајка политичког Сарајева и Исламске заједнице у БиХ потврђује да се ФБиХ укључује у кампању у Републици Српској како би додатно наудили и проузроковали штету Српској и српском народу", констатовао је Кошарац.

За политичко Сарајево, нагласио је он, говор мржње је све што носи префикс српски.

"Проблем им је само име Република Српска, српски народ, српски национални идентитет, српски национални интерес. Безбрј пута су то оспоравали, са намјером да Србе доведу у позицију да уопште не смију рећи да су Срби. Неће им проћи!", поручио је Кошарац, који је и замјеник предсједавајуће Савјета министара.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Противуставни главни преговарач би могао преговарати са ЕУ, али са БиХ не би

Он је рекао да им смета истина коју говори предсједник Додик, а никада им није засметало када су бошњачки политички, академски и вјерски званичници називали Србе погрдним именима, често упућујући чак и пријетеће поруке, попут оних да се "не смије дозволити да влах завлада Сребреницом", "геноцидан народ", "геноцидаши", "ђикани" и слично.

"Сити смо сарајевског лицемјерја и двоструких аршина!", закључио је Кошарац у објави на "Инстаграму".

