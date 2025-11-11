Расправа у студију АТВ-а: Складиште или одлагалиште нуклеарног отпада? Ништа вам не вјерујем!

Извор:
АТВ
11.11.2025
23:06
Коментари:0
Трговска гора тема је и у студију АТВ-а гдје је дошло до оштре расправе између саговорника.
Јосип Лебенгер, директор Фонда за финансирање разградње и збрињавања радиоактивног отпада Нуклеарне електране Кршко и Борислав Бојић, координатор Правног и експертског тима Републике Српске, расправљали су о томе хоће ли Хрватска градити одлагалиште или складиште нуклеарног отпада.
"Ви нас хоћете да увјерите да се тамо неће изградити одлагалиште радио активног отпада?", питао је Бојић госта из Хрватске, на шта је Лебенгер рекао:
"Ја вам говорим да се хоће изградити, али да ја то у овом тренутку не могу потврдити док студија не каже да је то прихватљиво".
Република Српска
Бојић: БиХ нема бенефите од нуклеарне енергије, а желе одлагати отпад код нас
Бојић га је упитао зашто се не анализира нека друга средина у Хрватској, што је и обавеза према међународним конвенцијама.
"И хоћемо анализирати за одлагалиште. Складиште је рјешење за рок од 13-14 година што ви нажалост не можете схватити", рекао је Лебенгер, на шта је Бојић одговорио:
"Знамо ми зашто ви приступате складишту зато што су услови за складиште другачији. То је дио обмане. Ви сада идете према складишту како бисте избјегли све оно што вас обавезује у међународној конвенцији за одлагалиште, јер је за складиште лакше обезбиједити услове. То је дио обмањивања јавности".
Лебенгер је рекао да Хрватска има правну обавезу прво да гради складиште, а затим одлагалиште што је увело нову конфузију.
"Је л' ви радите студију утицаја за складиште или за одлагалиште? За складиште? Зар то није новост?" питао је Бојић, на шта је Лебенгер одговорио:
"А, је ли? Не знам, нисте прочитали садржај упуту садржаја студије за околиш која је достављена вама и вашем министру гдје пише да се читав захтјев односи на складиште.. Лекс специјалис смо направили зато да можемо кренути са студијама утицаја на околиш. Он не прејудицира да ће тамо бити направљено складиште. Он само говори да уз претпоставку, даје просторно планску подлогу да се може кренути са студијом утицаја на околиш. Да не можете говорити да ће можда за годину или за кад та тема доћи на дневни ред. Неће, доћи ће врло брзо", рекао је Лебенгер, на шта му је Бојић кратко одговорио: "Ништа вам не вјерујем".
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч1
Најновије
Најчитаније
23
06
22
15
22
08
22
02
21
55
Тренутно на програму