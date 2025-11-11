Logo
Илић: Нема расправе о имовини Републике Српске

АТВ

11.11.2025

20:45

0
Илић: Нема расправе о имовини Републике Српске

Посланик СНСД-а у НСРС Младен Илић каже за АТВ да се не смије довести у ситуацију да се расправља о имовини Републике Српске и да се таква прича мора одмах одбити.

"Комплексно питање ако причамо о политичкој ситуацији, врло једноставно ако причамо о закону. Гледајући закон имовина припада Републици Српској, њоме управљају институције. Покушај наметања да имовина Републике Српске не буде наша, него да буде на неком заједничком нивоу је покушај укидања Српске. Ту нема прича ни позадина свега, ако изгубимо имовину шта нам остаје? Ми можемо глумити посланике, неко министре, неко опозицију, а објективно немамо државу у том моменту", каже Илић.

Он истиче да та тема није нешто што се покренуло јуче и да је она присутна од потписивања мировног споразума.

"Од потписивања Дејтона имали смо у неком дужем интервалу да се по неким састанцима са међународном заједницом покреће поново та прича. Људи понекад разумију политику боље него што ми мислимо. Друго, сваки човјек је свјестан да ако нема имовину, шта му преостаје. То је жаргонски речено била табу тема унутар преговора на нивоу БиХ гдје су понекад покушавали да замаскирају неке ствари покретањем ове теме", каже Илић и напомиње да је његов став јасан:

"Сви наши посланици у парламенту морају одбити овако нешто. Све остало, без обзира ко којој политичкој партији припада, била би продаја Републике Српске. Не можемо се довести у ситуацију да расправљамо о томе, а камоли да ће сутра све оно што представља шуме, пољопривредно, обрадиво и необрадиво земљиште постати БиХ. У овом моменту у којем се налази РС са причом о пријевременим изборима постаје дневно политичка тема јер неко сматра да је Српска нешто слабија. Ја им са овог мјеста поручујем да о тим стварима нема расправе. Сваки њихов потез може довести до озбиљне ескалације, а никоме то није у циљу", каже Илић.

Коментаришући улогу Кристијана Шмита у БиХ, Илић истиче да је имовина циљ његовог доласка.

"Наишао је на отпор Републике Српске у многим темама. Сама теза, ако се вратимо у годину његовог доласка, једна од првих изјава званичника Српске је била управо та, да нема додира када је у питању имовина. Онда се морала тражити могућност како да се превазиђе то све. Тражено је да се из политичког живота уклони Милорад Додика како би покушали да на најлакши начин пронађу пут да изврше ту мисију. С обзиром да му то није пошло за руком, ово што долази испред нас 23. новембра ће му јасно показати још једном. Сматрам да неће доћи до одлуке тог типа", рекао је Илић.

Mladen Ilić

Imovina

