Минић: Имовина припада ентитетима, приједлози у супротности са Дејтоном руше БиХ

СРНА

11.11.2025

11:31

Минић: Имовина припада ентитетима, приједлози у супротности са Дејтоном руше БиХ
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да сви приједлози који нису у складу са Дејтонским споразумом воде ка рушењу БиХ и да је такав приједлог и о имовини који предлажу из Федерације БиХ.

"Покушавамо упорно и желимо да очувамо начин и модалитет функционисања БиХ као заједнице. Све оно што се односи на било какву иницијативу, а што је мимо Дејтонског споразума гдје је утврђено да имовина припада ентитетима, јесте рушење БиХ", изјавио је Минић новинарима у Бањалуци.

Најновија вијест

Хроника

Ужас у Станарима: Жена убијена сјекиром

Група посланика из ФБиХ у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ раније је упутила у процедуру Приједлог закона о државној имовини.

Сличан приједлог упућиван је и раније у процедуру, али су посланици из Републике Српске одбијали такве иницијативе.

Саво Минић

