Минић: Имовина припада ентитетима, приједлози у супротности са Дејтоном руше БиХ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да сви приједлози који нису у складу са Дејтонским споразумом воде ка рушењу БиХ и да је такав приједлог и о имовини који предлажу из Федерације БиХ.
"Покушавамо упорно и желимо да очувамо начин и модалитет функционисања БиХ као заједнице. Све оно што се односи на било какву иницијативу, а што је мимо Дејтонског споразума гдје је утврђено да имовина припада ентитетима, јесте рушење БиХ", изјавио је Минић новинарима у Бањалуци.
Група посланика из ФБиХ у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ раније је упутила у процедуру Приједлог закона о државној имовини.
Сличан приједлог упућиван је и раније у процедуру, али су посланици из Републике Српске одбијали такве иницијативе.
