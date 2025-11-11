Logo
Пријетио пиштољем па опљачкао објекат игара на срећу

11.11.2025

11:15

Фото: Pixabay

Непозната особа, уз пријетњу употребе ватреног оружја, отуђила је новац из објекта игара на срећу, саопштила је Полицијска управа Бијељина.

У току је рад на расвјетљавању овог разбојништва, које се догодило јуче, а обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини.

Полиција је јуче ухапсила лице чији су иницијали Б.Х. са подручја Брчко Дистрикта због постојања основа сумње да је починило кривично д‌јело неовлаштена производња и промет опојних дрога.

"Током претреса лица и возила које користи, пронађен је пакет са марихуаном укупне масе 1,33 грама, дробилица са траговима марихуане и дигитална вага за прецизно мјерење", наведено је у саопштењу.

