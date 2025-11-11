Logo
Претучени младић упао на бензинску пумпу, па изгубио свијест

Претучени младић упао на бензинску пумпу, па изгубио свијест
Фото: Танјуг/АП

Бруталан напад догодио се око три сата ујутру на Звездари, а у Ургентни центар примљен је младић, држављанин Турске, са видним повредама задобијеним у овом обрачуну.

Како Телеграф.рс сазнаје, младић је након напада успио да дође до пумпе и затражи помоћ од радника, видно дезоријентисан и у лошем стању.

sanski most

Хроника

Завршено суђење за масакр у Гимназији у Санском Мосту

Напад се догодио када су га, како је несрећни младић рекао, напале двије особе, иначе држављани Русије, који су га тукли рукама и ногама. Радници са пумпе одмах су позвали екипу Хитне помоћи, а по доласку љекари су затекли повријеђеног младића без свијести.

Екипа Хитне помоћи пружила му је прву помоћ на лицу мјеста, а затим га хитно превезла у Ургентни центар гдје је хоспитализован ради даљег лијечења и дијагностике.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић Станивуковићу: Политички Пинокио

Полиција је обавијештена и ради на утврђивању свих околности овог инцидента, као и идентификацији нападача. Истрага је у току.

