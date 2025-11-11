Тежак удес на ауто-путу, повријеђена цијела породица

Извор:
Хитна помоћ у Београду синоћ је имала пуно посла. Догодило се шест саобраћајних незгода, од којих једна тежа и у њој је повријеђена цијела породица.
- Ноћас смо имали 97 интервенција, 18 на јавном мјесту и шест саобраћајних незгода - навела је докторка и додала:
- Она тежа незгода догодила се синоћ у 21.39 на ауто-путу код Белог Потока. Двије наше екипе су интервенисале, ауто је завршио на крову. Повријеђени су мушкарац стар 45 година и жена 42. Они су превезени у Ургентни центар, а двоје дјеце старе 2 и 6 година са повредама главе у Тиршову - навела је докторка.
Данас се широм Србије очекују гужве, па зато из МУП-а апелују на стрпљење.
