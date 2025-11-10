Logo
Полно злостављао псе - снимак згрозио све

Извор:

РТЦГ

10.11.2025

19:42

Полно злостављао псе - снимак згрозио све
Фото: Catherine Sheila/Pexels

Због снимака полног злостављања паса, објављених на друштвеној мрежи Телеграм, Основно државно тужилаштво у Подгорици издало је налог за хапшење руског држављанина А.В.

Он се сумњичи кривично дјело убијање и мучење животиња и разарање њиховог станишта.

Како је саопштила полиција, А.В. (37) је ухапшен.

дневна соба-клима- клима уређај

Савјети

30 одсто јефтиније гријање преко климе? Ево како

Полицијски службеници су, наиме, поступили по пријави грађанина коју је он, 08.11.2025. године, поднио у просторијама Одјељења безбједности Подгорица, а у којој је пријавио А.В. због се*суалног злостављања паса.

Од њега је узета изјава на записник, као и фото и видео материјали које је приложио. Одјељење безбједности Подгорица је истог дана о наведеном обавијестило државну тужитељку у Основном државном тужилаштву у Подгорици.

Након што је надлежна државна тужитељка, цијенећи достављене списе предмета, квалификовала кривично дјело и наложила да се А.В. лиши слободе, он је и ухапшен.

Осумњичени А.В. ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен надлежној државној тужитељки у законом прописаном року. Након окончања кривичног поступка у вези са наведеним кривичним дјелом, полиција ће према А.В. предузети мјере и радње сходно Закону о странцима у циљу удаљења лица са територије Црне Горе односно његовог протјеривања.

станинуковић

Република Српска

Станивуковић о републичким умјесто о градским проблемима, стигао му одговор

"Користимо прилику да захвалимо грађанину на друштвено одговорном понашању и пријави коју је поднио, а на основу које је Полиција одмах поступила, а што је у крајњем, у координацији са надлежним тужилаштвом, довело до лишења слободе А.В", наводи се у саопштењу полиције.

