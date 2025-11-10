Трамп пријети Би-Би-Си-ју тужбом од милијарду долара због наводног уплитања у изборе

Извор:
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп запријетио је данас тужбом Би-Би-Си-ју у износу од милијарду долара, оптужујући британски јавни сервис да је прошле године покушао да утиче на предсједничке изборе монтирањем његовог говора, саопштио је Трампов правни тим за америчку телевизију НБЦ.
- Би-Би-Си је клеветао предсједника Трампа намјерно и с циљем обмане монтирао документарац како би покушао да се уплете у предсједничке изборе. Предсједник Трамп ће одговорити онима који шире лажи и лажне вијести - рекао је портпарол Трамповог правног тима за НБЦ.
Би-Би-Си је саопштио да ће прегледати писмо и одговорити у складу са процедуром. Би-Би-Си се, у међувремену, извинио због монтаже Трамповог говора истичући да није било намјере за омбаном.
У документарцу су спојена два одвојена дијела Трамповог говора, удаљена више од 50 минута, што је створило утисак да се ради о једном непрекинутом дијелу, а одмах након тих дијелова, приказан је снимак припадника крајње десничарске групе "Proud Boys" док марширају ка Капитолу, иако је тај снимак настао прије него што је Трамп уопште почео говор.
- Због тога је створен погрешан утисак да је предсједник Трамп директно позвао на насилне акције. Би-Би-Си се извињава због те грешке у процјени - наводи се у саопштењу британског јавног емитера.
Би-Би-Си истиче да није било намјере да се гледаоци обману, већ да се у сажетом формату пренесу кључне поруке говора и прикажу догађаји тог дана, пошто је оригинални говор трајао више од једног сата.
У саопштењу се додаје да Би-Би-Си није уклонио ријеч "мирно" (peacefully) из Трамповог говора, како се у појединим наводима тврдило.
Претходно су генерални директор Би-Би-Си-ја Тим Дејви и извршна директорка вести Дебора Тернес поднијели оставке након критика да је документарни програм "Панорама" довео гледаоце у заблуду монтажом и манипулацијом говора Трампа.
Трамп је на својој друштвеној мрежи Truth Social поздравио оставке руководства Би-Би-Си-ја, наводећи да су "врло непоштени људи покушали да утичу на предсједничке изборе".
Предсједник Би-Би-Си Самир Шах изјавио је да је ово "тужан дан за корпорацију" и захвалио Дејвију и Тернес на "њиховој посвећености и дугогодишњем служењу Би-Би-Си-у", наводећи да разумије "лични и професионални притисак" који је довео до њихових одлука, уз напомену да Управни одбор поштује разлоге за оставке, пренио је Би-Би-Си.
Одлуке о повлачењу услиједиле су након што је лист Телеграф објавио детаље интерног меморандума у којем се тврди да је емисија "Trump: A Second Chance?", емитована прошле године, спајањем два одвојена дијела Трамповог говора створила утисак да је он директно позвао присталице на напад на Капитол у јануару 2021. године.
Аутор документа, бивши савјетник Би-Би-Си-јевог одбора за уредничке стандарде Мајкл Прескот, навео је да је емисија "потпуно обманула гледаоце".
Прескот је, прије него што је у јуну напустио функцију, упозорио да је програм начињен у продукцији независне куће "October Films Ltd", спојио реченице из различитих дијелова Трамповог говора, чиме је предсједнику САД приписано нешто што никада није изговорио, пренио је Телеграф.
У документ се тврди да је ''Панорама'' приказала Трампа како говори присталицама да ће "поћи с њима да се боре до краја", док је у оригиналу рекао да ће "поћи с њима како би мирно и патриотски изразили своје мишљење"
Дебора Тернес је у саопштењу навела да је "донијела тешку одлуку да више не може да предводи редакцију", додајући да "грешке јесу направљене, али да тврдње о институционалној пристрасности Би-Би-Си нису тачне".
Британска министарка културе Лиза Нанди оцијенила је случај као "врло озбиљан", док су конзервативни посланици затражили хитну истрагу о околностима под којима је спорни програм емитован.
