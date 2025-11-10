Logo
Large banner

Трамп пријети Би-Би-Си-ју тужбом од милијарду долара због наводног уплитања у изборе

Извор:

СРНА

10.11.2025

19:30

Коментари:

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп запријетио је данас тужбом Би-Би-Си-ју у износу од милијарду долара, оптужујући британски јавни сервис да је прошле године покушао да утиче на предсједничке изборе монтирањем његовог говора, саопштио је Трампов правни тим за америчку телевизију НБЦ.

- Би-Би-Си је клеветао предсједника Трампа намјерно и с циљем обмане монтирао документарац како би покушао да се уплете у предсједничке изборе. Предсједник Трамп ће одговорити онима који шире лажи и лажне вијести - рекао је портпарол Трамповог правног тима за НБЦ.

Би-Би-Си је саопштио да ће прегледати писмо и одговорити у складу са процедуром. Би-Би-Си се, у међувремену, извинио због монтаже Трамповог говора истичући да није било намјере за омбаном.

У документарцу су спојена два одвојена дијела Трамповог говора, удаљена више од 50 минута, што је створило утисак да се ради о једном непрекинутом дијелу, а одмах након тих дијелова, приказан је снимак припадника крајње десничарске групе "Proud Boys" док марширају ка Капитолу, иако је тај снимак настао прије него што је Трамп уопште почео говор.

- Због тога је створен погрешан утисак да је предсједник Трамп директно позвао на насилне акције. Би-Би-Си се извињава због те грешке у процјени - наводи се у саопштењу британског јавног емитера.

Би-Би-Си истиче да није било намјере да се гледаоци обману, већ да се у сажетом формату пренесу кључне поруке говора и прикажу догађаји тог дана, пошто је оригинални говор трајао више од једног сата.

У саопштењу се додаје да Би-Би-Си није уклонио ријеч "мирно" (peacefully) из Трамповог говора, како се у појединим наводима тврдило.

Претходно су генерални директор Би-Би-Си-ја Тим Дејви и извршна директорка вести Дебора Тернес поднијели оставке након критика да је документарни програм "Панорама" довео гледаоце у заблуду монтажом и манипулацијом говора Трампа.

Трамп је на својој друштвеној мрежи Truth Social поздравио оставке руководства Би-Би-Си-ја, наводећи да су "врло непоштени људи покушали да утичу на предсједничке изборе".

Предсједник Би-Би-Си Самир Шах изјавио је да је ово "тужан дан за корпорацију" и захвалио Дејвију и Тернес на "њиховој посвећености и дугогодишњем служењу Би-Би-Си-у", наводећи да разумије "лични и професионални притисак" који је довео до њихових одлука, уз напомену да Управни одбор поштује разлоге за оставке, пренио је Би-Би-Си.

Одлуке о повлачењу услиједиле су након што је лист Телеграф објавио детаље интерног меморандума у којем се тврди да је емисија "Trump: A Second Chance?", емитована прошле године, спајањем два одвојена дијела Трамповог говора створила утисак да је он директно позвао присталице на напад на Капитол у јануару 2021. године.

Аутор документа, бивши савјетник Би-Би-Си-јевог одбора за уредничке стандарде Мајкл Прескот, навео је да је емисија "потпуно обманула гледаоце".

Прескот је, прије него што је у јуну напустио функцију, упозорио да је програм начињен у продукцији независне куће "October Films Ltd", спојио реченице из различитих дијелова Трамповог говора, чиме је предсједнику САД приписано нешто што никада није изговорио, пренио је Телеграф.

У документ се тврди да је ''Панорама'' приказала Трампа како говори присталицама да ће "поћи с њима да се боре до краја", док је у оригиналу рекао да ће "поћи с њима како би мирно и патриотски изразили своје мишљење"

Дебора Тернес је у саопштењу навела да је "донијела тешку одлуку да више не може да предводи редакцију", додајући да "грешке јесу направљене, али да тврдње о институционалној пристрасности Би-Би-Си нису тачне".

Британска министарка културе Лиза Нанди оцијенила је случај као "врло озбиљан", док су конзервативни посланици затражили хитну истрагу о околностима под којима је спорни програм емитован.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

BBC

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Трамп: Патриоте које нису узимале слободно ће добити по 10.000 долара

Свијет

Трамп: Патриоте које нису узимале слободно ће добити по 10.000 долара

3 ч

0
Спријечена два атентата на сиријског предсједника

Свијет

Спријечена два атентата на сиријског предсједника

3 ч

0
Ужас у болници у Келну: Мушкарац намјерно искључио респиратор пацијенту

Свијет

Ужас у болници у Келну: Мушкарац намјерно искључио респиратор пацијенту

4 ч

0
Уништена још два брода са дрогом, убијено шест особа: Пит Хегсет објавио снимке

Свијет

Уништена још два брода са дрогом, убијено шест особа: Пит Хегсет објавио снимке

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

01

Плата 2.200 евра, бесплатни смјештај и храна, а радника ни за лијека

21

52

Трагедија на Завршном Мастерсу: Преминула двојица навијача, један се срушио усред меча

21

47

Трамп: Ако се то деси, Америка би изгубила два билиона долара

21

29

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

21

23

Како препознати хронични стрес: Симптоми на које треба обратити пажњу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner