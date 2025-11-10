Logo
Уништена још два брода са дрогом, убијено шест особа: Пит Хегсет објавио снимке

Извор:

Агенције

10.11.2025

17:28

Коментари:

0
Фото: Printscreen / X / Secretary of War Pete Hegseth

Сједињене Америчке Државе извеле су напад на два брода за која се сумња да су превозила наркотике у источном дијелу Тихог океана, при чему је погинуло шест особа, саопштио је амерички министар одбране Пит Хегсет.

"Наша обавјештајна служба утврдила је да су ти бродови повезани са кријумчарењем наркотика, да су превозили дрогу и да су се кретали познатом рутом за шверц наркотика", навео је данас Хегсет у објави на платформи Икс, уз коју је приложен и видео-снимак операције, пренио је Ројтерс.

кариби напад Сад дрога

Свијет

Нови напад америчке војске на Карибима: Убијене три особе

Како је навео амерички министар, оба удара су изведена у међународним водама, а на сваком пловилу су се налазила по тројица "наркотерориста".

"Под америчким предсједником Доналдом Трампом, штитимо домовину и убијамо ове картеле терориста који желе да науде нашој земљи и њеном народу", закључио је Хегсет.

Према ранијим наводима министра Хегсета, САД су од септембра извеле 14 ваздушних удара на пловила у близини обала Венецуеле, као и у источном дијелу Тихог океана.

Извори наводе да је у тим нападима, прије данашњег, погинуло 69 људи.

Тагови:

Пит Хегсет

Дрога

