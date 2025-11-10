Уништена још два брода са дрогом, убијено шест особа: Пит Хегсет објавио снимке

Извор:
Агенције
10.11.2025
17:28
Коментари:0
Сједињене Америчке Државе извеле су напад на два брода за која се сумња да су превозила наркотике у источном дијелу Тихог океана, при чему је погинуло шест особа, саопштио је амерички министар одбране Пит Хегсет.
"Наша обавјештајна служба утврдила је да су ти бродови повезани са кријумчарењем наркотика, да су превозили дрогу и да су се кретали познатом рутом за шверц наркотика", навео је данас Хегсет у објави на платформи Икс, уз коју је приложен и видео-снимак операције, пренио је Ројтерс.
Нови напад америчке војске на Карибима: Убијене три особе
Како је навео амерички министар, оба удара су изведена у међународним водама, а на сваком пловилу су се налазила по тројица "наркотерориста".
"Под америчким предсједником Доналдом Трампом, штитимо домовину и убијамо ове картеле терориста који желе да науде нашој земљи и њеном народу", закључио је Хегсет.
Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025
These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO
Према ранијим наводима министра Хегсета, САД су од септембра извеле 14 ваздушних удара на пловила у близини обала Венецуеле, као и у источном дијелу Тихог океана.
Извори наводе да је у тим нападима, прије данашњег, погинуло 69 људи.
