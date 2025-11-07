Logo

Нови напад америчке војске на Карибима: Убијене три особе

Нови напад америчке војске на Карибима: Убијене три особе
Министар одбране САД Пит Хегсет објавио је да је америчка војска извела нови напад на пловило на Карибима у којем су убијене три особе, што је посљедњи у низу смртоносних удара у склопу кампање администрације Доналда Трампа против кријумчарења дроге, пише Си-Ен-Ен.

- Данас је, по налогу предсједника Трампа, Министарство одбране извело смртоносни удар на пловило којим је управљала организација коју америчке власти сматрају терористичком. Пловило је кријумчарило наркотике на Карибима и погођено је у међународним водама - навео је Хегсет у објави на друштвеној мрежи X.

Хегсет је додао да америчке снаге нису претрпјеле губитке у нападу.

Свијет

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

Овај инцидент дио је шире кампање за коју Вашингтон тврди да јој је циљ зауставити проток дроге у Сједињене Државе. У досадашњих 17 напада америчка војска убила је укупно 70 људи и уништила 18 пловила. Забиљежена су само три преживјела - двојицу је америчка морнарица кратко задржала прије повратка у матичне земље, док се трећи сматра мртвим након потраге коју је провела мексичка морнарица.

Трампова администрација обавијестила је Конгрес да су САД од 2. септембра у "оружаном сукобу" против нарко картела, а убијене особе означава као "непријатељске борце". Тиме администрација тврди да има овласти изводити смртоносне нападе без судског надзора, позивајући се на тајни налог Министарства правосуђа.

Међутим, неки чланови Конгреса и организације за људска права оспоравају такву правну основу. Они тврде да би се осумњичени кријумчари дроге требали казнено гонити, као што је била пракса прије него што је Доналд Трамп преузео предсједничку дужност.

