Нови напад америчке војске на Карибима: Убијене три особе

Министар одбране САД Пит Хегсет објавио је да је америчка војска извела нови напад на пловило на Карибима у којем су убијене три особе, што је посљедњи у низу смртоносних удара у склопу кампање администрације Доналда Трампа против кријумчарења дроге, пише Си-Ен-Ен.
- Данас је, по налогу предсједника Трампа, Министарство одбране извело смртоносни удар на пловило којим је управљала организација коју америчке власти сматрају терористичком. Пловило је кријумчарило наркотике на Карибима и погођено је у међународним водама - навео је Хегсет у објави на друштвеној мрежи X.
Хегсет је додао да америчке снаге нису претрпјеле губитке у нападу.
Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи
Овај инцидент дио је шире кампање за коју Вашингтон тврди да јој је циљ зауставити проток дроге у Сједињене Државе. У досадашњих 17 напада америчка војска убила је укупно 70 људи и уништила 18 пловила. Забиљежена су само три преживјела - двојицу је америчка морнарица кратко задржала прије повратка у матичне земље, док се трећи сматра мртвим након потраге коју је провела мексичка морнарица.
As we’ve said before, vessel strikes on narco-terrorists will continue until their the poisoning of the American people stops.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 7, 2025
Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist… pic.twitter.com/gQF9LpSjqD
Трампова администрација обавијестила је Конгрес да су САД од 2. септембра у "оружаном сукобу" против нарко картела, а убијене особе означава као "непријатељске борце". Тиме администрација тврди да има овласти изводити смртоносне нападе без судског надзора, позивајући се на тајни налог Министарства правосуђа.
Међутим, неки чланови Конгреса и организације за људска права оспоравају такву правну основу. Они тврде да би се осумњичени кријумчари дроге требали казнено гонити, као што је била пракса прије него што је Доналд Трамп преузео предсједничку дужност.
