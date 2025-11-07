Logo

Пол при рођену дјетета мора бити уписан у пасош, нема више ознаке ”x"

07.11.2025

07:03

Пол при рођену дјетета мора бити уписан у пасош, нема више ознаке "x"
Фото: Pexel/Magda Ehlers

Врховни суд Сједињених Америчких Држава (САД) ће, за сада, дозволити администрацији америчког предсједника Доналда Трампа да захтијева да сви нови пасоши приказују биолошки пол особе при рођењу.

Конзервативни суд је замрзнуо налог нижег суда у Масачуесту који је спријечио владу САД-а да промијени своју политику док траје правни поступак.

"Приказивање пола власника пасоша при рођењу не крши принципе једнаке заштите више него приказивање њихове земље рођења", рекао је суд.

Првог дана на власти, Трамп је потписао извршну уредбу којом се признају само два спола, што је довело до тога да САД издају пасоше само с мушким или женским ознакама, на основу спола особе забиљеженог при рођењу.

Гордон Финдлеј

Свијет

Директор фармацеутске компаније се онесвијестио током конференције са Трампом

Бајденова администрација је дозволила људима да сами одаберу свој спол у пасошима и да додају трећу опцију пола "X" у владином документу, који издаје Стејт Департмент.

Побједа Трампове администрације значи да појединци више неће моћи приказивати свој одабрани идентитет на новим или обновљеним пасошима у блиској будућности.

У наредби се наводи да влада "само потврђује историјску чињеницу без подвргавања било кога различитом третману".

Тужитељи у овом случају тврде да ограничења у области рода представљају узнемиравање и могу довести до насиља над трансродним особама.

08

04

Никотинске кесице постале хит међу младима, изазивају зависност

08

02

Мајмун преминуо због зависности од алкохола: Користили га као забављача у кафићу

07

56

Макрона се стари сарадници "одричу преко новина"

07

51

Европи пријети несташица горива

07

50

Ова комбинација суплемената може да ослаби кости!

