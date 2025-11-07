Logo

Директор фармацеутске компаније се онесвијестио током конференције са Трампом

Директор фармацеутске компаније се онесвијестио током конференције са Трампом
Фото: Printscreen/Youtube/TheSun

Извршни директор за здравство компаније Ново Нордиск, Гордон Финдлеј, онесвијестио се у четвртак у Овалном кабинету, током конференције посвећене лијековима за мршављење.

Догађај ГЛП-1 је том приликом прекинут, а медији су напустили просторију док су развој ситуације посматрали Роберт Ф. Кенеди Џр., предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп и Мехмет Оз.

Hapšenje, lisice

Свијет

Ксенофобични испад: Нијемац ухапшен након што је вријеђао радника из БиХ

Секретарица за штампу Бијеле куће Керолај Левит потврдила је да се један од представника компанија онесвијестио, али да се очекује његов потпуни опоравак.

- Током објаве у Овалном кабинету о статусу најповлаштенијих нација, један од представника компанија изгубио је свијест. Медицинска јединица Бијеле куће брзо је реаговала и господин се сада осјећа добро. Конференција за штампу ће убрзо бити настављена - казала је она.

Истог дана, Трамп је представио споразум постигнут са компанијама Ели Лили и Ново Нордиск, којим би Американци могли куповати одређене лијекове за гојазност по цијени од приближно 150 долара за мјесечну залиху.

Током конференције у Бијелој кући говорило је више учесника, а управо за вријеме излагања извршног директора Ели Лилија Дејвида Рикса, Финдлеј се онесвијестио.

Ротација полиција

Свијет

Тинејџер убио градоначелника, ликвидиран на лицу мјеста

Након тога, новинари су брзо напустили просторију, док је доктор Оз пришао онесвијештеном директору.

Кенеди је, према ријечима замјеника секретара за штампу Бијеле куће Куша Десаија, одмах изашао из просторије како би потражио медицинску помоћ.

