Ксенофобични испад: Нијемац ухапшен након што је вријеђао радника из БиХ

06.11.2025

23:10

Фото: Pexels

Нијемац (59) ухапшен је у Зауерлаху након ксенофобичног испада због којег је морала да интервенише и полиција, саопштила је полицијска управа у Минхену.

Како преносе њемачки медији, овај 59-годишњи мушкарац ушао је у продавницу у Зауерлаху гд‌је му је још раније био забрањен улаз због пријашњих инцидената.

Након што га је 41-годишњи радник из Босне и Херцеговине упозорио да мора да напусти објекат, он је почео да га вријеђа, упућујући му ксенофобичне опаске.

Према саопштењу полицијске управе, овај Нијемац, из округа Минхен, ушао је у продавницу иако му је претходно забрањен улазак у исту. Такође, наводи се да је радник из БиХ крајње уљудно и културно замолио Нијемца да напусти продавницу.

Савјет безбједности

Свијет

Савјет безбједности укинуо санкције сиријском предсједнику

Међутим, то је изазвало бијес Нијемца и он је почео да вријеђа радника, и то у више наврата. Запослени је позвао полицију, која је одмах изашла на терен и у непосредној близини продавнице пронашла Нијемца, којег је одмах привела.

Против њега ће бити поднесене пријаве за вријеђање и кршење забране уласка. Пуштен је након полицијске обраде, а даљу истрагу инцидента преузело је криминалистичко од‌јељење полиције Минхена, преносе Независне.

хапшење

Њемачка

