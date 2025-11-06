Учитељица добила 10 милиона долара одштете након што ју је упуцао ученик

06.11.2025
Учитељица из Вирџиније, коју је 2023. године упуцао шестогодишњи ученик, добила је 10 милиона долара одштете у грађанској парници која је завршена данас 6. новембра, након што је порота пресудила у њену корист у тужби због нехата против школског административног особља.
У образложењу пресуде се наводи да је бивша помоћница директора игнорисала упозорења да је шестогодишњи дечак из Вирџиније донео пиштољ у школу, што је чин грубе непажње који је довео до пуцњаве на учитељицу првог разреда, која је могла да буде избегнута.
Веће од три мушкарца и четири жене стало је на страну бивше учитељице Абигејл Цвернер и досудило јој 10 милиона долара одштете, плус камату, због рањавања које је задобила 6. јануара 2023. године у основној школи Ричнек у Њупорт Њузу.
Цвернер је упуцана у руку и груди, што је могла да спријечи помоћница директора Ебони Паркер, навела је учитељица у својој тужби.
Учитељица је на суђењу рекла да је обавијестила Паркер да су јој други ученици рекли да дјечак има пиштољ у ранцу.
Друга учитељица је посвједочила да је пренијела Паркер исту забринутост након што ју је један ученик упозорио да дјечак има пиштољ, а оружје му је одузето тек након пуцњаве.
Постојале су јасне школске смјернице које су захтијевале од Паркера да предузме мјере након обавјештења о могућој пријетњи, рекао је поротницима адвокат жртве, Кевин Бинијазан.
"Шта то значи? То значи да не можете гурнути главу у пијесак, а онда доћи на суд и рећи 'Нисам имао информације' када је ваш посао био да их пронађете", навео је он, преноси НБЦ Њуз.
Адвокати бивше помоћнице директора у школи Ричнек, гдје се пуцњава догодила, тврдили су током суђења да она није могла да предвиди пуцњаву.
Полиција је саопштила да је дјечак узео пиштољ калибра 9 mm из своје куће и донио га у школу у свом ранцу. Дјечак је извадио пиштољ у учионици и испалио један метак, који је погодио учитељицу у руку и груди.
Цвернер, која је и након што је погођена успјела да евакуише ученике из учионице, имала је пет операција руке, а метак је још увијек у њеним грудима.
