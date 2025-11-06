Убио супружнике, па њихову дјецу одвео на вечеру: Сада му је изречена пресуда

Извор:
Телеграф
06.11.2025
22:30
Коментари:0
Дерек Мартин (67) проглашен је кривим за убиство Џоша и Кло Башфорд у Њухевену у јуну 2023. године, а снимак с полицијске камере забиљежио је тренутак када је ушетао у станицу и признао - Убио сам двоје људи, пише Би-би-си.
Мартин је осуђен на доживотни затвор и мораће да одслужи најмање 29 година прије него што може да затражи условну слободу.
Према детаљима изнесеним на суду, Мартин је Кло Башфорд прво ударио чекићем, а затим је избо ножем. Када се њен супруг Џош вратио кући, Мартин га је напао на спрату, задао му више убодних рана и на крају га задавио.
На дан свирепог злочина Мартин је помогао пару да одведу децу у школу и купио Кло доручак. Касније, док је чистио прозоре, избила је свађа око новца током које је, како је рекао полицији, "једноставно полудио".
Након што је починио двоструко убиство, Мартин је отишао по дјецу у школу и одвезао их на вечеру. Тек након тога предао се полицији. На суду је потврђено да је Мартин био у браку с мајком убијене пуно прије њеног рођења. Посљедњих година они су постали блиски, а он ју је сматрао покћерком. Често је помагао породици, возио је дјецу у школу и обављао кућне послове.
Након изрицања пресуде, најстарији син пара, Бруклин Башфорд (18), изјавио је како је пресуда донијела олакшање:
"Сви смо ово чекали двије и по године, тако да је ово само олакшање. Само желимо да све буде готово, то је као затворено поглавље. Све је готово, напокон можемо да кренемо даље".
Тужилаштво је навело да је Мартин у вријеме убиства био у дугу од 8.000 фунти, углавном због коцкања. Кло Башфорд је требало да га плаћа мјесечно за помоћ у кући. Иако није био насилник, Мартин је патио од депресије и анксиозности. Психијатријска вјештачења нису са сигурношћу утврдила његову смањену урачунљивост, пише Телеграф.
