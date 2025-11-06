Фанатик аутом погазио више људи: Наредио ми је да се жртвујем

Извор:
Психијатријска процјена мушкарца (35) који је ухапшен због повређивања пет особа на француском острву Олерон аутомобилом којим је управљао, показала је да је имао "оштећено" стање свијести у време инцидента, саопштио је јавни тужилац Ла Рошела, Арно Лариз.
Мушкарац је, возећи аутомобил на острву Олерон код западне обале Француске јуче повриједио пет особа, од којих су двије у тешком стању.
Тужилац је на конференцији за новинаре рекао да је психијатријска процјена мушкарца показала да је он имао "оштећено" и "измијењено" стање свијести, и да је био "под утицајем канабиса у вријеме догађаја", преноси телевизија БФМ.
За мушкарца који је починио инцидент је саопштено да је "корисник више врста дрога".
Током боравка у полицијском притвору, осумњичени, који је недавно прешао у ислам, тврдио је да је "слиједио Алахова наређења", који му је наредио "да се жртвује".
"У последњем испитивању, рекао је да је чуо гласове" и "изразио жељу да буде смештен у психијатријску болницу", казао је Арно Лариз.
У року од пола сата мушкарац је покушао да колима удари седам особа на острву, због чега је тужилац рекао да ће "оптужени бити изведен пред истражног судију суда у Ла Рошелу ради подизања оптужнице за покушај убиства против седам жртава".
Тужиоци су јуче саопштили да је осумњичени мушкарац који живи на острву Олерон, намјерно прегазио петоро људи.
Приликом хапшења осумњичени је узвикивао "Алаху екбер" (Бог је највећи), а градоначелник Сен Пјер-д'Олерона, где се напад догодио, потврдио је намјеру возача да удари "свакога кога би могао да сретне", пише Курир.
BREAKING: Two people are in intensive care following a driver knocking down several people on the French island of Ile d'Oleron.— Sky News (@SkyNews) November 5, 2025
The mayor of Dolus-d'Oleron, told BFMTV the suspect, in his 30s, shouted "Allahu Akbar" (Arabic for God is Greatest) when he was detained pic.twitter.com/8wUvJDmSkY
