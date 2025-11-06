Сутра славимо Свете мученике: Овако вјерници треба да се помоле

Извор:
Српска православна црква сутра, 7. новембра обиљежава сјећање на Свете мученике Маркијана и Мартирија. Њихова непоколебљива вера и храброст у очувању православља остају вјечити примјер вјерницима, симболизујући одлучност пред искушењима и пред смрћу.
Када се безбожна јерес Аријева проширила и изазвала велике раздоре у Христовој Цркви, многи вјерни хришћани били су прогоњени, мучени и убијани. Аријанци су посебно гонили оне који су исповједали да је Христос Творац, а не створење, учовечени Бог, а не обичан човјек.
У то вријеме, цар Констанције II, син Константина Великог, приближио је свом двору два утицајна аријанска великаша, Јевсевија и Филипа, који су огорчено прогонили православне и кршили Цркву Христову. Под њиховим утицајем страдали су многи учитељи вјере, укључујући и патријарха Павла, који је послат у Јерменију и убијен.
Маркијан и Мартириј, ученици и сарадници патријарха Павла, служили су као чтеци, иподјакони и нотари, биљежећи све патријархове поуке и дјела. Осим тога, били су велики проповједници и бранитељи Цркве, штитећи је од јеретичких стријела аријанаца.
Аријанци су покушали да их обманом одведу у своју јерес нудећи им злато, богатство и висок положај, али су Маркијан и Мартириј одбили све те понуде, више волећи мучење и смрт за Христа него богатство и славу у јереси.
Када су их ухапсили и одвели на погубљење, светитељи су се помолили Богу:
"Господе Боже, Ти си невидљиво створио срца наша, Ти знаш сва дјела наша, прими у миру душе слугу Твојих, јер нас Тебе ради убијају и сматрају нас као овце које су за клање."
Након молитве, погубљени су од стране аријанаца због исповиједања божанства Исуса Христа. Њихове мошти су сахрањене код Меландиске капије у Цариграду, а касније је свети Јован Златоуст подигао цркву у њихову част, гдје су њихове молитве доносиле исцјељење вјерницима.
На данашњи дан вјерници изговарају сљедећу молитву:
"Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви вијенац, од Тебе, Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље побједише, а разорише и немоћну дрскост демона: њиховим молитвама спаси душе наше", пише Она.
