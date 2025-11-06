Хоће ли и у пензионерским удружењима посмртнине моћи наплатити они који су платитили укоп, а нису чланови породице

Извор:
Фактор.ба
06.11.2025
12:44
Коментари:0
Свако пензионерско удружење има свој правилник, али ми настојимо да се и код нас то уведе јер дјеца не знају за родитеља, говори Мустафа Тракић
Ступањем на снагу измјена и допуна Закона о пензијском и инвалидском осигурања, а што се очекује 1. јануара 2026. године, посмртнине за пензионере преко Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање, моћи ће наплатити и они који нису чланови породице укопаног пензионера.
Друштво
Душко га је пустио да му приђе на 20 метара! Одстријелио грдосију од 224 kg
Сада посмртнину може наплатити само ужи члан породице иако је рецимо неко други сносио трошкове укопа. Посмртнина је у износу просјечне пензије у ФБиХ, а што је тренутно неких 651 КМ.
С обзиром на то да су пензионери тражили измјене члана 147. Закона о ПИО-у који се тиче посмртнина, Фактор.ба је питао представнике пензионера да ли ће они у удружењима измијенити правилнике јер и код њих посмртнине у већини случајева могу наплатити само ужи чланови породице, супружник или дијете.
- Свако пензионерско удружење има свој правилник, али ми настојимо да се и код нас то уведе, јер дјеца не знају за родитеља, а онда када родитељ умре, наш члан, а који има троје-четверо дјеце, вјерујте сви долазе да би наплатили посмртнину, иако може само једно. Имали смо случајева да су укоп пензионера платили чланови фамилије, а који према правилницима појединих удружења немају право да наплате посмртнину. Због свега настојимо да се то уједначи - говори Мустафа Тракић, предсједник Савеза удружења пензионера Зеничко-добојског кантона.
Занимљивости
Јесте ли чули за "6-7": Потпуно бесмислена фраза постала је ријеч године
Износ посмртнине из пензионерских удружења зависи од чланарине коју је за живота плаћао пензионер. Ако је издвајао мјесечно марку, његова породица ће добити 200 КМ. Уколико је пензионер издвајао двије КМ, породица ће добити 300 КМ или 400 КМ уколико је пензионер уплаћивао више од 20 година...
- Такође се од удружења до удружења разликује рок за исплату посмртнине. Негдје је то одмах, а негдје се мора чекати 20 и више дана. Осим тога, док једни исплаћују посмртнину преко рачуна, а има и оних који је исплаћује путем благајне удружења што наравно није уреду. И ту уводимо ред. Не знам зашто поједина удружења избјегавају да иду путем рачуна - говори Тракић.
Каже како су због инфлаторног удара они у ЗДК повећали чланарину на три КМ.
- Међутим, пензионери врло тешко мијењају своје навике. Проблем је како старим члановима који 20 година уплаћују једну КМ, објаснити да сада требају уплаћивати три КМ. То иде јако тешко - говори Тракић.
БиХ
2 ч0
Бања Лука
2 седм1
Економија
3 седм0
Сцена
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму